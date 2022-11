Meggyengülhetnek a kazah–orosz kapcsolatok az elnökválasztás után

Amennyiben Tokajevet megválasztják elnöknek, számos kihívással kell szembenéznie, beleértve azt, hogy hogyan tudja csökkenteni Moszkvától való függőségét anélkül, hogy elidegenítené az oroszokat.

Az elmúlt hónapokban Asztana igyekezett egyensúlyozni a Kreml és a Nyugat között. Noha az oroszok – Belarusz és Kína mellett – egyik legnagyobb szövetségese éppen Kazahsztán, Tokajev egészen meglepő álláspontot foglalt el az ukrajnai háború kérdésében: az elnök közölte, nem ismeri el az oroszok által elfoglalt kelet-ukrajnai területeket Oroszország részeként. Egy kormányzati tisztviselő azonban úgy látja,

ha Tokajev megnyeri a választást, még jobban elhatárolódhatnak Moszkvától, szakértők szerint pedig ha ez megtörténik, a Kreml döntéshozatalának kiszámíthatatlanságával kell szembenéznie Asztanának.

Az orosz–kazah szövetség nem csak a szovjet idők öröksége, a Szovjetunió felbomlása utáni évtizedekben is szoros maradt a kapcsolat. Ennek elsődleges oka, hogy a kazah gazdaság nagymértékben függ Oroszországtól annak ellenére is, hogy elsődleges kereskedelmi partnerük Kína. Kazahsztán ugyanakkor az Európai Uniónak is fontos partnere: a úgynevezett középső folyosón (Middle Corridor) keresztül szállítják többek közt az állami bevétel több mint 40 százalékát adó olajat.

Az eurázsiai régióban Kazahsztán gyakorlatilag az utolsó kiszámítható partner: Oroszország megőrült, Kína nem igazán akar rugalmas lenni az Európával fennálló kapcsolatában, tekintettel az Egyesült Államokkal való viszonyra. Más országok pedig nem elég nagyok ahhoz, hogy valódi változásokat érjenek el a nemzetközi politikában

– nyilatkozta Temur Umarov üzbég szakértő a Deutsche Welle német közszolgálati csatornának.