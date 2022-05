Kazahsztán a második köztársaság útján

A LEGGAZDAGABB POSZTSZOVJET ORSZÁG

Kazahsztán messze a legnagyobb és leggazdagabb posztszovjet ország a térségben: több mint két és fél millió négyzetkilométeres területével a kilencedik legnagyobb ország a világon, mérete Nyugat-Európa teljes területével vetekszik.

Az olyan természeti kincsek, mint a kőolaj, a földgáz, az urán és a különböző nemesfémek hatalmas gazdagságot hoztak az országba, emiatt szinte senki nem számított arra, hogy az év eleji tüntetések ekkora méreteket fognak ölteni.

Ennek a gazdagságnak a jelei azonnal szembetűnőek. Az utakon nem igazán közlekedtek tízévesnél idősebb autók, és szinte minden ötödik autó sportterepjáró. Az anyagi jólétet igazolják az épületek is: Kazahsztán nem egy tipikus posztszovjet ország betonépületekkel és a szocializmus idejét idéző közterekkel, parkokkal. Nur-Szultan déli városrésze tele van 100-200 méter magas toronyházakkal, amelyek tükröződő üvegfalaival még inkább kiemelkednek a néhány emeletes lakóházak és a mecsettornyok közül. A város egyik legnagyobb látványossága a Bajterek-torony, amely a főváros Almatiból Nur-Szultanba (akkor még Asztana) való, 1997-es áthelyezését szimbolizálja. A műemléket egy faágak közé tojt madártojásról mintázták. A 97 magas torony tetején álló tojás formájú, arany színű építmény kilátóként működik, ahonnan az elnöki palotától kezdve, a Han Satir („a király sátra”) elnevezésű, sátor formájú bevásárló- és szórakoztatóközpontig az egész várost belátni.

A Bajtarek-torony a főváros egyik legnagyobb látványossága Fotó: Dócza Edith Krisztina

„ÖREG, TÁVOZZ!”

A fény és pompa ellenére azonban a mintegy 19 milliós Kazahsztánban kifejezetten nagy a társadalmi egyenlőtlenség, továbbá a szociális védelmi rendszer sem mondható erősnek. Statisztikai adatok szerint 2018-ban a lakosság mintegy 4,3 százaléka élt szegénységi küszöb alatt (bár ez az arány 2005-ben 48,9 százalék volt, 2001-ben pedig a 62 százalékot is meghaladta). A járványhelyzet azonban tovább súlyosbította a gazdasági helyzetet: még inkább csökkent az életszínvonal, és jelentősen emelkedtek az árak, beleértve a benzin alternatívájaként használt autógázét (LPG) – amellyel az autók jelentős része Kazahsztánban működik –, valamint az energiáét is. A tüntető tömegek elégedetlensége továbbá a közel harminc évig elnöklő Nurszultan Nazarbajev ellen is irányult: noha a volt államfő 2019-ben átadta a hatalmat Kaszim-Zsomart Tokajevnek, ezután is jelentős befolyása volt.

A lakosság egy része annak sem örült, hogy Nazarbajev mellett családtagjai és rokonai kezében is maradtak kormányzati pozíciók és vállalatok.