Róma készen áll arra, hogy felvegye a harcot a migrációs krízisben

A Giorgia Meloni vezette kormány továbbra is az egyik legfontosabb feladatának tekinti az illegális migráció megfékezését, annak ellenére, hogy a bevándorlás kezelése komoly nemzetközi feszültségeket szült. Sajtóforrások szerint olyannyira elhidegültek a kapcsolatok Róma és Párizs között, hogy a G20-csúcstalálkozón nem kerül sor kétoldalú tárgyalásra Giorgia Meloni olasz kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök között.

Az olasz kormány továbbra is a zárt kikötők politikáját követi, és egy új jogszabály kidolgozását tervezi az Olaszországba kikötni szándékozó hajókra nézve

– írja az olasz sajtó. A nem kormányzati szervezetek (NGO) hajóinak a jövőben bizonyítaniuk kell, hogy hajótörést szenvedett, vagy életveszélyes helyzetbe került bevándorlókat szállítanak. Azokat a civil szervezeteket, akik a fenti követelményeknek nem tesznek eleget és kikötési kísérletet tesznek az olasz partoknál, szankciókkal sújthatják, valamint a hajó lefoglalásával büntethetik.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerdán számol be a parlament előtt a Franciaország és Olaszország között kialakult diplomáciai konfliktusról, valamint szemlélteti a kormány jövőbeni szigorú migrációs irányvonalát. Egyben tisztázni szándékozik, hogy Olaszország nem tiltotta ki az Ocean Viking NGO-hajót, a kapitány önszántából vette az irányt Franciaország felé azt követően, hogy nem kapott engedélyt a kikötésre.

Matteo Salvini kormányfő-helyettes is jelezte, hogy komoly szigorításokat léptetnek életbe a migráció tekintetében.

Ellenőrzésekre, szankciókra, a hajók lefoglalására lehet számítani abban az esetben, ha az NGO-k nem tartják tiszteletben az olasz kormány által életbe léptetett szabályokat.

Büntetések, lefoglalások, ellenőrzések. A kormány készen áll arra, hogy felvegye a harcot a hajókkal. A szabályszegők fizetni fognak, ez így van helyén

– kommentálta Salvini, aki a kikötőkért is felelős infrastrukturális miniszter pozícióját is betölti az új olasz kormányban. Kemény kritikát fogalmaz meg Luca Ciriani parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter is, aki tarthatatlannak nevezve, hogy Olaszország hordozza egyedül a migráció terheit. Véleménye szerint európai felelőségvállalásra lenne szükség.

Mi haszna van az Európai Uniónak, ha nem foglalkozik a bevándorlás kérdésével?

– méltatlankodik Ciriani.

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök telefonon tárgyalt Emmanuel Macronnal hétfőn, miután fagyossá vált a politikai légkör a két ország között. A rövid telefonbeszélgetés során a felek egyetértettek a két ország közötti együttműködéshez szükséges feltételek megteremtésének fontosságában.

Borítókép: illegális bevándorlók a Mission Lifeline német civil szervezet (NGO) Rise Above nevű hajóján a dél-olaszországi Reggio Calabria kikötőjében 2022. november 8-án. A hajó 89 illegális bevándorlót mentett ki a Földközi-tengerből (Fotó: MTI/AP/Valeria Ferraro)