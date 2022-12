Egymásra mutogatnak az EP-képviselők a korrupciós botrány miatt

Ez az ügy „szégyenletes és elviselhetetlen”, és „nagyon súlyosan” rontja a parlament hírnevét – fogalmazott Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért felelős biztosa annak kapcsán, hogy a hétvégén vizsgálati fogságba helyezték az egyébként a korrupció elleni harc „élharcosának” tartott Eva Kaili görög szocialista európai parlamenti (EP-) képviselőt. Lapunk is megírta, hogy a Dobrev Klárával együtt a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) nevű frakcióban ülő Kaili – aki nem mellesleg a strasbourgi székhelyű testület egyik alelnöke – az egyik fő gyanúsítottja az Európai Unió eddig legnagyobbnak sejtett korrupciós botrányának.

A vádak szerint több európai parlamenti képviselőt, köztük Kailit is katari tisztviselők vesztegették meg annak érdekében, hogy országuk nagyobb befolyást szerezzen az európai politikában. − Eva Kaili lakásán táskákban nagy mennyiségű készpénzt (hatszázezer eurót) találtak a rendőrök. Partnere is a letartóztatottak közé került, illetve apja, aki szintén nagyobb mennyiségű pénzzel próbált elmenekülni.

A botrány jelentős próbatétel elé állítja az Európai Parlamentet, és különösen a szocialisták képviselőcsoportját az elszámoltathatóság és a jogállamiság tekintetében,

nagy figyelem irányul ráadásul azokra az uniós tisztviselőkre (köztük van például Margaritas Schinas, az Európai Bizottság alelnöke is), akik az elmúlt hónapokban Katar munkaügyi reformjait dicsérték ahelyett, hogy elítélték volna a munkavállalók jogait több forrás szerint is szisztematikusan megsértő katari stadionépítési körülményeket

– írta a brüsszeli Politico.

Még három hete is Katar érdekében szónokolt

Kailit egyébként idén januárban választották meg a parlament egyik alelnökévé – alig három hete Strasbourgban felszólalva pedig már „a munkavállalói jogok élharcosának” nevezte Katart. A Le Figaro című francia konzervatív napilap által készített portré szerint a korrupcióval vádolt EP-képviselőknek az volt a feladatuk, hogy a nekik felkínált „juttatásokért cserébe” javítsák Katar nemzetközi megítélését, különös tekintettel a világbajnokság megrendezése és a stadionok építése körül kialakult munkajogi visszaélésekre. A francia lap arra is emlékeztet: az elmúlt hónapokban számos cikk jelent meg azzal kapcoslatban, hogy a katari hatóságok kegyetlenül bántak a világbajnokságnak otthont adó létesítményeket építő, bizonyos állítások szerint körülbelül négymillió külföldi munkással.

Katar mindenesetre tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz.

A hétvégi események mindenesetre fenekestül felforgatják az idei év utolsó strasbourgi plenáris ülésének menetrendjét: a brüsszeli Politico szerint Roberta Metsola, a testület elnöke hétfőn estére egyeztetésre hívta össze a parlament képviselőcsoportjainak elnökeit, s – más brüsszeli vezetőkhöz hasonlóan – „zéró toleranciát” ígért a korrupció ellen. A Parlament Elnökeinek Értekezlete – Metsola és a képviselőcsoportok vezetői –, valószínűleg kedden fognak hivatalosan összeülni, hogy megvitassák Kaili alelnöki mandátumának megszüntetését. Feltételezve, hogy a képviselőcsoportok vezetői ebbe mind beleegyeznek, a zárószavazásra vonatkozó javaslat már kedden a plenáris ülés elé kerülhet.

Kaili hivatali idejének azonnali felfüggesztéséhez a testület kétharmados többsége szükséges.

Katar helyett Oroszország a legrosszabb

A korrupciós botrány kirobbanása óta mindenesetre az uniós politikusok megosztottak abban, hogy vajon a Kailit leleplező vizsgálat csupán „néhány rossz almát” tárt-e fel, vagy az uniós intézmények lobbitevékenységének kezelésére vonatkozóan sokkal mélyebben gyökerező hibák kerültek most a nyilvánosság elé – írta a brüsszeli portál, amely Raphaël Glucksmannt, a szocialisták egyik francia képviselőjét is idézte, aki szerint „az európai elit túl sokáig hagyta magát korrumpálni.”

Irène Tolleret, a liberális francia EP-képviselő Strasbourgban beszélt arról, hogy a parlamenti képviselőcsoportok hétfőn délután összeülnek, hogy megvitassák a parlament válaszát a botrányra. Ez egy „minimum”, hogy ezen a héten sürgős vitát kell folytatniuk az ügyben – mondta. A külföldi államok uniós intézményekre gyakorolt befolyásáról azonban máris „általánosságban” gondolkodnak az EP-képviselők:

Nem Katar a legrosszabb, hanem Oroszország [az] a legrosszabb

– mondta Tolleret.

Kailira egyébként nem vonatkozik a parlamenti mentelmi jog, miután a törvény szerint nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor az Európai Parlament valamely tagját tetten érték bűncselekmény elkövetése közben - árulta el egy igazságügyi forrás, aláhúzva, hogy a görög képviselő lakásán bankjegyekkel teli táskákat találtak.

Athénban is elindult a lavina

Kaili uniós korrupciós botránya szülőhazájában, Görögországban is nagy hullámokat vert: a görög hatóságok hétfőn befagyasztották a 44 éves EP-alelnök vagyonát, hazai párttársai, a görög szocialisták (PASOK) pedig igyekezek minél jobban elhatárolódni tőle. „Nem kötök megalkuvást azokkal, akik bántják a pártot” – nyilatkozta például Kailiról Nikosz Androulakisz, a PASOK vezetője, aki szerint mióta a párt elnöke lett, az EP-alelnök a Görögországban kormányzó, az uniós politikában az Európai Néppárt egyik követendő példájaként emlegetett jobbközép Új Demokrácia „trójai falójaként” viselkedik a az athéni politikában. „Az Új Demokrácia trójai falóként használta […], és most úgy tesznek, mintha nem ismernék” – mondta Androulakis.

Egy asztalnál Sorossal, Bajnaival és Korányi Dáviddal

A görög politikusnő egyébként tagja a European Council on Foreign Relations (Nemzetközi Kapcsolatok Európai Tanácsa) nevű agytrösztnek is – ugyanennek az intézménynek tagja egyebek mellett Soros György magyar származású amerikai milliárdos, Dobrev Klára, a Demokrata Koalíció EP-képviselője, Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója és az Action for Democracy vezetője és Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök is.

Borítókép: 2022. október 10-én, a marokkói parlament rabati épületében készített kép Eva Kaili görög szocialista képviselőről, az Európai Parlament alelnökéről, akit korrupció gyanújával vizsgálati fogságba helyeztek Belgiumban 2022. december 11-én (Forrás: MTI/EPA/Dzsalal Morsidi)