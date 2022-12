FSZB: Ukrán diverzánscsoport határátlépését akadályoztuk meg

Egy négyfős ukrán diverzáns- és felderítőcsoportot likvidáltak az oroszországi Brjanszk megye ukrajnai határán – közölte hétfőn a határőrizetet is ellátó orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolati osztálya. Az FSZB tájékoztatása szerint a fegyveres összecsapás következtében vasárnap életét vesztett négy szabotőr német SIG Sauer géppisztolyokkal volt felfegyverezve, valamint voltak náluk kommunikációs és navigációs, továbbá szabotázs- és terrorcselekmények elkövetésére alkalmas eszközök is, köztük négy robbanószerkezet, amelyek összkapacitása körülbelül 40 kilogramm TNT-nek felelt meg. Ukrán ügynökök a közelmúltban több szabotázsakciót is megkíséreltek elkövetni Brjanszk megye vasútvonalain.