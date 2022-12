New York államban 40-re nőtt a vihar halálos áldozatainak száma

A Buffalót is magában foglaló Erie megyében a legfrissebb információk szerint 40 halálos áldozatot találtak eddig. Volt olyan 63 éves krónikus beteg, akinek lélegeztető-berendezése az áramszünet miatt megállt, és így nem jutott a szükséges oxigénhez. Egy 27 éves férfi szén-monoxid-mérgezésben halt meg, miután a hó eltömítette otthonában a szellőzőnyílást. Egy 22 éves áldozatra az autójában találtak rá otthonától néhány percre, ő munkából hazafelé tartott, ám a hóvihar miatt elakadt az úton, és volt olyan áldozat, aki lakását rövid időre akarta elhagyni, de nem jutott vissza oda.

A rendkívüli hidegben további 25 ember halt meg az Egyesült Államok más részein, legtöbben a csúszós utakon történt közlekedési balesetekben.

A meteorológiai szolgálat Buffalo városában most áradások veszélyére hívta fel a figyelmet, miután a hőmérséklet jóval fagypont fölé emelkedett, és szombatra esőt is várnak. Kathy Hochul, New York állam kormányzója közölte, hogy nyolcszázezer homokzsákot készítettek elő és háromszáz szivattyút helyeztek készenlétbe a pincékben összegyűlő víz eltávolítására.

Az Egyesült Államok légi közlekedésében péntekre normalizálódhat a helyzet, csütörtökön még mintegy kétezer-ötszáz járatot töröltek, amelyet csaknem teljes egészében a Southwest Airlines üzemeltet. A társaság közölte, hogy péntektől már tartani tudja a menetrend szerinti közlekedést. A Southwest kormányzati vizsgálat elé néz, miután a december 22-én kezdődött viharok nyomán gyakorlatilag összeomlott, több mint 13 ezer járatát törölte, ami mintegy egymillió utast érintett. A cég járatainak 58 százaléka nem tudott közlekedni ebben az időszakban, miközben a többi légitársaság napok óta képes teljesíteni a menetrendben foglaltakat.