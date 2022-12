Romokban hever a háború sújtotta Ukrajna

Ukrajnában már a háború kirobbanása előtt is nehéz volt az élet. A folyamatos politikai, gazdasági és szociális kihívások alaposan megviselték az országot. Jelenleg az ukrán állam fennmaradása, területi épsége a tét. Senki sem gondolta volna, hogy Ukrajna ellent tud állni egy totális orosz katonai offenzívának, ezért is menekültek el a háború első heteiben ukránok milliói, a nyugati titkosszolgálatok pedig evakuálási terveket készítettek elő a politikai elit számára.

Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök szavaiból később kiderült, az ukrán hadsereg titokban már készült a nagyszabású orosz támadás kivédésére, és Volodimir Zelenszkij államfő is maradt a helyén. Háborús retorikája annyira meggyőző, hogy felmérések szerint az ukránok 85 százaléka őszintén hisz abban, hogy megnyerhetik ezt a háborút és kiűzhetik az oroszokat a Donbasz és a Krím teljes területéről. Az államvezetés kommunikációjának és a harctéren elért viszonylagos sikerek hatására ma már az ukránok elsöprő többsége hallani sem akar semmiféle területi kompromisszumról, ami Zelenszkijék diplomáciai mozgásterét is behatárolja, hiszen bármiféle tárgyalás, alkudozás a politikai bukásukhoz vezetne.

A február 24. után elfoglalt területek mintegy felét már visszaszerezték az ukránok, de még így is az ország egyötödét az oroszok ellenőrzik. Nemzetközi szakértők szerint a pillanatnyi frontvonalak igazán jelentős átalakulása már nem várható, de ezt Ukrajnában másként ítélik meg.

Az is jelentős különbség, hogy míg Nyugaton az Ukrajnának nyújtott jelentős katonai-pénzügyi támogatást sokan támogatásként, segítségként jellemzik, itt ezt a nyugati világ Ukrajnával szembeni kötelességének érzik, és még hathatósabb támogatást szorgalmaznak. Azzal senki sem törődik, hogy a Kijevnek juttatott összegek nagy része hitelek formájában érkezik, meggyőződésük, hogy ezeket a forrásokat később úgyis elengedik. Merthogy jelenleg képtelenség megmondani, miből is tudná Ukrajna visszafizetni a több tízmilliárdnyi eurót. A költségvetés bevételei a kiadásoknak még a felét sem fedezik, a gazdaság zsugorodásával ez az arány csak csökken. A háború első hónapjaiban éves szinten harminc százalék körüli GDP-csökkenéssel számoltak, de az energetikai válsághelyzet miatt még inkább visszaesik a termelés, így a gazdaság teljesítménye akár a negyvenszázalékos mínuszt is elérheti.