Súlyos leleplező állítások az uniós főügyészről

Újabb leleplező állítások láttak napvilágot Romániában Laura Codruta Kövesinek, az Európai Ügyészség (EPPO) jelenlegi főügyészének korábbi, ellentmondásos tevékenységéről. Daniel Morar, a román korrupcióellenes hatóság (DNA) egykori vezetője most megjelent könyvében egyebek mellett arról ír, hogy Kövesi – aki Morart követte a DNA főügyészi pozíciójában – főszerepet játszott a titkosszolgálatok igazságszolgáltatási folyamatokba való bevonásában.

A Libertatea portál hosszabb részleteket idézett a Lehetne másként című könyvből.

Kövesinek mennie kellett, mert megdöntötte a normálisan működő büntető igazságszolgáltatás paradigmáját azzal, hogy bevonta a titkosszolgálatokat a bírói munkába, és lazán azt állította: ez természetes. Azokat, akik ezt másként gondolták, előbb bírálták, aztán megfenyegették, végül vádat emeltek ellenük, letartóztatták őket

– emlékezik vissza a DNA belső viszonyait jól ismerő szerző az Kövesihez köthető eljárásokról. Morar azt is felidézte, hogy a Román Hírszerző Szolgálat tisztjei jelen voltak a korrupcióellenes ügyészség épületében. – Kövesi szó szerint és képletesen is kitárta előttük az intézmény kapuját – írta a volt főügyész. A könyvben megjelentekkel kapcsolatban a Libertatea megkereste Kövesit, illetve az EPPO-t, de az újság csak egy rövid választ kapott: no comment.

Laura Codruta Kövesi 2013–2018 között vezető ügyészként irányította a DNA-t. A leváltása előtti években számos olyan hangfelvétel került elő, amely igazolta azokat a vádakat, miszerint a DNA titkosszolgálati, illetve politikai megrendelések alapján kezelt egyes ügyeket. Kövesi személye megosztotta a romániai közvéleményt, sokan a korrupt politikusok leleplezéséért küzdő rettenthetetlen harcosnak tartották, de mandátuma vége felé egyre többen vélték úgy, ő is tisztában volt azzal, hogy a hatóság ügyészei közül sokan hamis bűnügyeket gyártottak.

Politikusok, de elemzők és újságírók szerint is a titkosszolgálatok irányították a háttérből a DNA-t Kövesi főügyészi ténykedése idején. Laura Codruta Kövesit 2019 októberben nevezték ki az uniós főügyészi tisztségre.

Borítókép: az Európai Unió főügyésze, Laura Codruta Kövesi, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)