Új elnökkel élesztenék fel a pártot a francia Republikánusok

A francia belpolitikát évtizedekig – a baloldallal felváltva – uraló jobbközép Republikánusok évek óta csak árnyéka korábbi önmagának: a hagyományos konzervatív párt, amely korábban több elnököt is adott Franciaországnak, 2017 óta folyamatos lejtmenetben van. Ennek volt indikátora az is, hogy az idén tavasszal megrendezett elnökválasztáson jelöltjük, Valérie Pécresse rendkívül gyengén teljesített (a voksok 4,78 százalékát sikerült megszereznie az első fordulóban), míg a nyáron sorra kerülő helyhatósági választásokon a párt a mandátumszámok tekintetében szintén jelentős gyengülést mutatott az öt évvel ezelőtti állapotokhoz képest: míg korábban 112, most csak 61 mandátummal rendelkeznek a nemzetgyűlésben.

Így tehát nem meglepő, hogy a párt – valódi tekintéllyel bíró vezető híján – évek óta igyekszik megújulni, ezt pedig leginkább a pártelnök cseréjével próbálják közvetíteni a mostanra elhidegült szavazótábor felé: a párt vasárnap megrendezett éves kongresszusán a tagok által leadott voksok márpedig azt jelzik, hogy a jobb időket látott konzervatív tömörülés „felélesztésének” feladatát ezúttal Eric Ciotti vállalhatja magára. A pártelnökválasztás első fordulójában a voksok 42,73 százalékának megszerzésével ugyanis a Franciaország délkeleti csücskében található, nizzai székhelyű Alpes-Maritimes régió képviselője végzett az élen, megelőzve Bruno Retailleau-t (34,45 százalék), a Loire menti Vendée régió szenátorát és Aurélien Pradiét (22,29 százalék), a dél-nyugati Occitanie régió tanácsosát. Ciotti egyébként már nem ismeretlen a nagypolitikában: a bevándorlás megállításának és a zsidó-keresztény civilizációs örökség védelmének ígéretével tavaly megmérkőzött a Republikánusok elnökjelölti címéért is, ám végül alul maradt Péceresse-el szemben. A felmérések szerint mindenesetre van oka bízni abban, hogy a vasárnap megrendezésre kerülő második fordulóban is a dobogó első helyén végez, s ezáltal ő lehelhet új életet a pártba: az Odoxa-Mascaret közvélemény-kutató szerint a párt szimpatizánsai és a radikális jobboldal támogatói is őt látnák a legszívesebben a Republikánusok elnökeként.

„A remény és a jobboldali nagy politikai család visszatérésének jelöltje akarok lenni” – reagált Ciotti az első forduló megnyerésére.

