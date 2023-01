A viharos időkben Kína a béke pártján áll

– Viharos időkben élünk. Kína a mindenki számára kölcsönösen előnyös együttműködésben hisz, a békés fejlődést támogatja, a nemzetközi rendet védelmezi. Sosem fog expanziós politikát folytatni. Határozottan ellenzi a hegemóniát, a hidegháborús gondolkodást, a más országok belügyeibe való beavatkozást és a kettős mércét – hangsúlyozta keddi sajtótájékoztatóján Csao Jang, a budapesti kínai nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Kína külpolitikai törekvéseit ismertetve.

Szavaival az ügyvivő többek között a délkelet-ázsiai térség ingatag biztonsági helyzetére, az Egyesült Államok egyre határozottabb katonai jelenlétére, a de facto független, ám hivatalosan Kínához tartozó Tajvan nyílt amerikai támogatására és az ukrajnai háborúra utalt, amivel kapcsolatban a nyugati világ azt követeli Kínától: határolódjon el az agresszor Oroszországtól.

Csao Jang azonban világossá tette: a háború negatívan befolyásolja a térség fejlődését és gazdaságát, s mivel Kelet-Közép-Európa az a régió, amely hidat tud képezni a nyugati és a keleti világ között, Kínának egyáltalán nincs ínyére a háború.

– Kína a békés rendezést szolgáló erőfeszítéseket támogatja, s örömmel tárgyal azokkal az országokkal, amelyek hasonlóan gondolkodnak – hangsúlyozta a kínai diplomata, visszhangozva a magyar kormány álláspontját.

Feszültség uralkodik Kínához közelebb, a Dél-kínai-tenger vitatott hovatartozású térségeiben is, egyre több a hadgyakorlat. Komoly felháborodást váltott ki Pekingben, hogy magas rangú amerikai delegációk utaztak tavaly Tajvanra, kifejezve politikai támogatásukat, miközben az Egyesült Államok hivatalosan kiáll az Egy Kína-elv mellett.

Reméljük, az Egyesült Államok tiszteletben tartja Kína szuverenitását

– jelentette ki Csao Jang. A Biden-kormányzat tavaly októberben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája Kínát nevezi meg az Egyesült Államok első számú geopolitikai kihívójaként, washingtoni diplomaták gyakran bírálják Pekinget állítólagos expanziós törekvései és amiatt, hogy nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. A budapesti ügyvivő hangsúlyozta, Peking határozottan ellenzi a más országok belügyeibe való beavatkozást.

A Kínával szembeni diszkriminációt rótta fel Csao Jang a kínai járványügyi helyzettel kapcsolatban is. Kínában – a gazdaság beindítása reményében – nemrég oldották fel a szigorú járványügyi korlátozásokat, ami a koronavírus gyors elterjedését eredményezte. A napokban több európai uniós ország is a kínai turisták beutazásának korlátozását rendelte el, miközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Peking nem osztja meg átlátható módon a világgal a fertőzöttségi és halálozási adatokat. Az ügyvivő kifejtette: Kína számára az emberek egészsége a legfontosabb, ennek tudatában hozták meg az intézkedéseket, s a járvány jelenleg kontroll alatt van.

A diplomata az Európában felerősödő Kína-ellenes hangokkal kapcsolatos kérdésünkre leszögezte: az EU-nak és Kínának is a kölcsönösen előnyös együttműködés felelne meg leginkább, s bár vannak egyes hangok, amelyek szerint meg kell szakítani ezt az együttműködést, „reméljük, hogy az európaiak ennél racionálisabban gondolkodnak”.

Szerinte az egyre gyorsabb ütemben fejlődő magyar-kínai kapcsolatok a kölcsönös tisztelet talaján állnak, s Magyarország ma a kínai befektetések első számú célpontja a kelet-közép-európai térségben.

Borítókép: Csao Jang, a budapesti kínai nagykövetség ideiglenes ügyvivője beszél a Magyar Posta által kibocsátott, a kínai újévhez kapcsolódó bélyegkisív ünnepélyes kibocsátásán a Bélyegmúzeumban 2023. január 16-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)