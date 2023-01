Csáky Pál: Illúzió, hogy szlovákok képviseljék az érdekeinket

– Magyarországról nézve instabilnak tűnik a szlovákiai politika: a 2020-as választások óta már a második kormány bukott meg, szombaton a sokadik népszavazás lett érvénytelen. Mi ennek az oka?

– Ezen nem lehet csodálkozni, fiatal az ország, nem igazán strukturálódott a társadalom. Hiányzik egy erősebb polgári réteg, amely egyfajta stabilitást biztosíthatna. Az ország csapong. Voltak problémái az 1990-es években, voltak 2006 és 2010 között is, a mostani bajok pedig visszavezethetők 2016-ra, amikor is egy furcsa kormánykoalíció jött létre, amely hagyta grasszálni az alvilág egy részét és nagyon különös vállalkozókat. Ez Robert Fico harmadik kormánya volt, a dolgok pedig 2018-ra újságíró-gyilkosságba torkolltak, aminek következtében előbb a belügyminiszter, majd a kormányfő is lemondott. A közfelháborodás után, 2020-ban tartott választásokon egy nagyon gyorsan összetákolt, ki nem próbált, a politikai párt kritériumait nem is nagyon mutató vegyes csoportosulás – az árulkodó nevű Egyszerű Emberek (OĽaNO) – vezetésével alakult kormány. Ők azt bizonyították be, hogy tüntetéseket képesek szervezni, az országot vezetni azonban nem. A kormánykoalíció széthullott. Mentségére mondom, előbb a Covid-, majd a háborús válság ennél rátermettebb kormánynak is erőpróbát jelentett volna. Előre hozott választás elé nézünk, valószínűleg szeptemberben, de lehet, hogy már a nyáron. A köztársasági elnök asszony január végéig adott időt a pártoknak, hogy egyezzenek meg.

– Fico visszatérésére lehet számítani?

– Ez a veszély vagy lehetőség fennáll, a pártja a második legnépszerűbb. De sokan ellenérzéssel viseltetnek iránta. Náluk is volt egy szakadás, az őt követő miniszterelnök, Peter Pellegrini új pártot alapított Hang néven – ez is beszédes fantázianév, hiszen az értékrendet nagyon nehéz kiolvasni belőle. Ők most a legesélyesebbek, de kérdés, kivel fognak koalícióra lépni. Lehet, hogy Ficóval, de lehet, hogy másokkal.