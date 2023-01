Tíz embert megölt, majd öngyilkos lett a Monterey Park-i lövöldöző

Végzett magával az a 72 éves férfi, aki helyi idő szerint szombat éjjel Monterey Park kisvárosban lelőtt tíz embert egy holdújévi fesztiválon, további tízet pedig megsebesített – közölte Robert Luna Los Angeles megyei seriff vasárnap esti sajtótájékoztatóján. A seriff hozzátette, hogy más gyanúsított nincs az ügyben, a támadás indítéka továbbra is tisztázatlan. A tíz áldozat – öt nő és öt férfi – mindegyike a helyszínen belehalt sérüléseibe, a további tíz sérült közül hét még mindig kórházban van, az egyikük továbbra is kritikus állapotban. A Huu Can Tranként azonosított férfi egy táncklubban követte el a tömeggyilkosságot, majd a szomszédos Alhambra városában is bement egy szórakozóhelyre, de ott a vendégek el tudták tőle venni a fegyvert. A második helyszínen senki sem sérült meg, a férfi elmenekült, a szemtanúk szerint egy fehér furgonnal.

A rendőrök a furgont Torrance-ben, a második helyszíntől 34 kilométerre találták meg, ahol – Monterey Parkhoz hasonlóan – sok ázsiai amerikai él. Huu Can Tran holtteste a furgonban volt, a seriff tájékoztatása szerint agyonlőtte magát.

Monterey Park egy körülbelül 60 ezer lakosú város Los Angeles keleti peremén, ahol többnyire kínai bevándorlók és első generációs ázsiai amerikaiak élnek. A lövöldözés a belváros szívében történt, ahol vörös lámpások díszítették az utcákat a holdújévi ünnepségek miatt. A Monterey Parkban tartott holdújévi ünnepség Kalifornia egyik legnagyobb ilyen rendezvénye, amelyen a korábbi években akár százezren is részt vettek. A kétnaposra tervezett ünnepség vasárnapi programját a tragédia után törölték. A lövöldözés félelemhullámot indított el a Los Angeles környéki ázsiai-amerikai közösségekben. Számos város rendőri egységeket küldött a holdújévi ünnepségek felügyeletére.

Borítókép: Rendõrök vizsgálják a kaliforniai Monterey Parkban elkövetett lövöldözés helyszínét 2023. január 22-én. (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)