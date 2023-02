Botrány lehet az Eurovízión – a politika veszi át a zene helyét

Horvátországban a Let 3 Mama SC! című dala nyerte az országos eurovíziós előválogatót. Egyesek szeretik és biztos győztest látnak benne, mások azonban úgy vélik, a dalversenynek nem a politikáról, hanem a zenéről kellene szólnia. Vannak olyanok is, akik szerint ki kellene zárni a fesztiválról az ilyen típusú produkciókat.

A dal horvát nyelvű, a nemzetközi közönségnek így mindenképp kell egy kis utánajárás a megértéséhez, és bár a kosztümök igen árulkodók, a politikai háttértudás sem árt. Hrvoje Cvijanovic zágrábi egyetemi tanár Facebook-oldalán tett kísérletet arra, hogy elmagyarázza, mit is akar közölni a jelmezes rockbanda. „Mama kupila traktora”, vagyis „Anya traktort vett” – a dal első részében ez a sor ismétlődik. A politológiát tanító Cvijanovic szerint a „mama” szó Oroszországra utal, míg a „traktor” Belaruszt jelképezi (traktormárkájuk neve is Belarus). Vagyis Oroszország megvette Belaruszt. A traktoros kép egyúttal arra is reflektál, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 70. születésnapjára traktort kapott a belarusz elnöktől. Aljakszandr Lukasenka ábrázolása egyébként vizuálisan is egyértelmű.