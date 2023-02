Elsöprő jobbközép győzelem az olasz helyhatósági választásokon

Elsöprő győzelmet arattak a jobbközép koalíció jelöltjei Lazióban és Lombardiában a helyhatósági választásokon. Közel 13 millió szavazásra jogosult olasz állampolgár járulhatott az urnákhoz február 12–13-án, hogy a két legnépesebb tartomány vezetőségéről döntsön. A választási megmérettetésen vasárnap reggeltől este tizenegy óráig és hétfőn délután három óráig adhatták le szavazataikat az olaszok.

A hétfői urnazárást követő exit poll eredmények szerint magasan a jobbközép kormányzó jelöltek győzedelmeskedtek, mindkét tartomány esetében.

A jelenlegi állás szerint a huszonegy tartományból tizenötben jobbközép, négyben balközép és kettőben független kormányzó folytathatja munkáját. Politikai elemzők szerint az év első helyhatósági választása egyben belpolitikai tesztnek is számított, négy hónappal a jobbközép szövetségesek kormányalakítását követően. A sajtóbeszámolók szerint aggasztóan alacsony volt mindkét tartományban a részvételi arány, a szavazásra jogosult személyek 37,2 százaléka élt demokratikus jogával.

Az első exit poll eredmények azt mutatják, hogy az észak-olaszországi, legfejlettebb iparvidéknek számító Lombardiában a jobbközép jelöltje Attilio Fontana szerezte meg szavazatok közel 55 százalékát, mely lehetővé teszi egy újabb ciklus megkezdését a tartomány korábbi kormányzója számára.

Közel húsz százalékponttal maradt mögötte a Demokrata Párt politikusa Pierfrancesco Majorino 34 százalékkal, illetve Letizia Moratti kilenc százalékkal. A közép-olaszországi Lazio tartományban is hasonló kiemelkedő sikert tudhat magáénak a jobbközép jelölt. A szavazatok 48 százalékát Francesco Rocca szerezte meg, utána következett a voksok 38 százalékával a baloldali Alessio D’Amato, majd az Öt Csillag Mozgalom jelöltje, Donatella Bianchi a szavazatok 10–14 százalékával.

A helyhatósági választások győzelme a jobbközép szövetségesek stabilitásának jele, mely egyben megerősíti a kormány tevékenységét is

– reagált az előzetes eredményekre Giorgia Meloni miniszterelnök, majd gratulált a jobbközép jelöltek diadalához, Francesco Roccának és Attilio Fontanának Twitter-üzenetben.

„Győzelem: Köszönet Lombardia, köszönet Lazio” – jegyezte be Twitter-fiókjába Matteo Salvini kormányfőhelyettes, a Liga elnöke. Amennyiben az exit poll eredmények megfelelnek a valóságnak, a jobbközép jelentős sikert ért el Lazióban és Lombardiában, mely a jelenlegi kormányba vetett bizalom jele is egyben – nyilatkozta a RAI köztelevíziónak Antonio Tajani külügyminiszter, a Hajrá, Olaszország! alelnöke – hozzáfűzve, hogy az alacsony részvételi arány okain érdemes elgondolkodni. Stefano Bonaccini, Bologna kormányzója szerint a szavazók nagyarányú távolmaradása aggasztó jelnek számít. A baloldali Demokrata Párt főtitkára, Enrico Letta elismerte a jobboldal vitathatatlan sikerét, hangsúlyozva, hogy továbbra is pártja a legnagyobb népszerűségnek örvendő ellenzéki alakulat.

Borítókép: Francesco Rocca, a jobbközép pártok elnökjelöltje a laziói tartományi választáson Rómában 2023. február 12-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci)