Kémballon után kémbóját küldtek a kínaiak

Kínai kémkedés levegőből – és most a vízről is. Miután a hónap elején az amerikaiak szerintük kémkedésre használt kínai léggömböket lőttek le, a világ több pontján minősítettek korábbi meg nem magyarázott légi észleléseket a Pekingből irányított kémkedés jelének, a kanadaiak pedig most arról számoltak be, hogy dupla célú technológiát képviselő tárgyakra akadtak a vizeiken – számolt be a Világgazdaság.

A lap szerint olyan bójákról van szó, amelyeket a kanadai média jelentései szerint a kínaiak arra használtak, hogy egyebek mellett az amerikai tengeralattjárók mozgását figyeljék ki velük. – Az ilyen tevékenység nem új – hangzott le Anita Anand kanadai védelmi minisztere televíziónyilatkozatában. Nem derült ki azonnal a jelentésekből, hogy a kanadai vizeken úszó bójákról van szó vagy ezeket le is horgonyozták.

A jelentések szerint a kanadaiak megtalálták a megfigyelőeszközöket, de részleteket nem közöltek róluk. A kanadai parlament egyébként éppen azt is vizsgálja, nem avatkoztak-e bele a kínaiak a korábbi választásokba.

Borítókép: Kanadában talált kémbója (Forrás: Twitter)