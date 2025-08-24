Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

aranykukaholmilomokváros

Van egy település idehaza, ahol még a kuka is aranyból van

Nem vicc.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2025. 08. 24. 16:37
illusztráció Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nemcsak a lomok elhelyezésére lesz lehetőség augusztus 26-án a szekszárdi hulladékudvarban, hanem nyerni is lehet – adta hírül a Teol. 

A promóció keretein belül egy „aranykuka” is érkezik a megyei jogú városba, és aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forintot is nyerhet. És ez még nem minden. A nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. 

Az aranykukáról és a nyereményekről még többet a Teol cikkében olvashat. 

 

