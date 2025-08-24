Van egy település idehaza, ahol még a kuka is aranyból van

A promóció keretein belül egy „aranykuka” is érkezik a megyei jogú városba, és aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forintot is nyerhet. És ez még nem minden. A nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet.