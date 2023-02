Meghalt Paco Rabanne, a divattervező, akit inkább a parfümjeiről ismernek

A parfümjeiről és divatterveiről ismert Paco Rabanne 88 éves korában, franciaországi otthonában halt meg. Halálhírét megerősítette a Puig, a márkáját tulajdonló vállalat, amely azt írta róla, hogy „generációkat fémjelzett radikális divatszemléletével, és öröksége tovább él”.

A BBC cikkében arról is beszámol, hogy Rabanne az 1950-es években Párizsban tanult építészetet, miközben azzal keresett pénzt, hogy különféle vázlatokat készített a Dior és Givenchy márkák számára. 1966-ban alapította meg a saját divatmárkáját, 1968-tól pedig parfümöket is gyártott.

A tervei egyszerre váltottak ki dicséretet és rendkívül ellentmondásos helyzeteket, egyszer a francia divatsajtót is feldühítette, miután a modelleket éles fémekbe, műanyagba és más valószínűtlen anyagokba öltöztette.

Fotó: AFP

Paco Rabanne ismert volt provokatív kijelentéseiről is. Többször állította, hogy több élete volt, vagy hogy nagyjából 78 ezer éves volt, hogy látta Istent és hogy földönkívüliek is meglátogatták, de arról is nyilatkozott, hogy ő ölte meg Tutanhamon fáraót.

Miután évtizedekig az iparág egyik legjelentősebb újítója volt, 1999-ben Rabanne visszavonult a divattól. Az azt követő 24 évben csak ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Borítókép: Paco Rabanne (Fotó: Jaime Reina)