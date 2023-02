Novák Katalin: Az EU-nak példát kellene mutatnia a korrupcióval szembeni fellépésben

Novák Katalin hangsúlyozta, hogy Magyarország számára kiemelten fontos a jó kapcsolat Észak-Macedóniával, a Nyugat-Balkán integrációja ugyanis egész Európa érdeke. Hétfői megbeszélésükön Novák Katalin és Sztevo Pendarovszki öt kiemelt témát érintett.

A magyar államfő elmondása szerint a legfontosabb ezek közül jelenleg az ukrajnai háború. A két elnök álláspontja közös: elítélik az orosz agressziót, egyben kiállnak Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett – közölte.

Mint hozzátette, közös érdek, hogy mielőbb létrejöjjön Ukrajnában a tűzszünet és megkezdődjenek a béketárgyalások.

Novák Katalin emlékeztetett arra is, hogy Magyarország erején felül teljesít humanitárius téren: a háború kezdete óta több mint egymillió menekült érkezett az országba Ukrajnából.

Hasonlóan fontos téma Észak-Macedónia uniós integrációja, hiszen a nyugat-balkáni régió stabilitása a kulcs Európa biztonságához és az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez is – mutatott rá.

Igazságtalan Észak-Macedóniát túl hosszan várakoztatni az EU-tagságra – figyelmeztetett a magyar államfő, hozzátéve: így a macedón lakosság csatlakozással szembeni lelkesedése is megcsappanhat.

Elmondása szerint Sztevo Pendarovszkival áttekintették az illegális bevándorlással kapcsolatos helyzetet is. Tavaly kétszer annyi illegális migráns érkezett a nyugat-balkáni útvonalon, mint 2021-ben – idézte fel.

– Egyetértés mutatkozott abban, hogy a migrációhoz vezető problémákat a kibocsátó országokban kell kezelni, és abban is, hogy az illegális migrációt még Európa külső határainál meg kell állítani

– jegyezte meg.

Novák Katalin szavai szerint azonban Magyarország ezen a téren is segítséget nyújt: 30 magyar rendőr teljesít szolgálatot az északmacedón–görög határon.

Sztevo Pendarovszki északmacedón államfő (b) és Novák Katalin köztársasági elnök plenáris tárgyalása Szkopjéban 2023. február 6-án. Jobbról Schanda Tamás, az államfő kabinetfőnöke (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)

A magyar államfő megosztotta a magyar népesedéspolitika és családtámogatási rendszer tapasztalatait a súlyos demográfiai kihívásokkal szembesülő Észak-Macedónia elnökével, akivel áttekintették a kétoldalú együttműködés eredményeit is.

Az Észak-Macedónia EU-csatlakozásáról szóló újságírói kérdésre válaszolva Novák Katalin elmondta, helyes, hogy szigorú kritériumai vannak a csatlakozásnak.

A Brüsszelben kibontakozó korrupciós botrányra utalva kijelentette: az EU-nak példát kellene mutatnia a korrupcióval szembeni fellépésben. Az államfő hozzátette:

– Helyesnek tartom azt, hogyha a korrupció hiánya egy követelmény, legyen ez kötelező az Európai Unió intézményeire nézve is. Járjunk el legalább olyan szigorúan a saját európai intézményeinkkel, mint ahogy eljárunk a csatlakozásra váró vagy a már csatlakozott országokkal.

Novák Katalin szintén kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a Gruevszki-ügy végső soron a független magyar igazságszolgáltatás döntése, de a két ország rendkívül jó kapcsolatát semmi nem árnyékolja be.

A Bulgária és Észak-Macedónia közötti vitákról szólva felidézte, hogy néhány nappal ezelőtti szófiai látogatása során megismerhette a bolgár fél álláspontját is. Magyarország nem foglal állást ebben a vitában, mindenben támogatja azonban azt, hogy a két fél között megállapodás születhessen – szögezte le.

Sztevo Pendarovszki méltatta a Magyarország és Észak-Macedónia közötti kiváló kapcsolatokat. Az államfő köszönetet mondott azért, hogy Magyarország továbbra is támogatja Észak-Macedónia uniós tagságát, és támogatta azt is, hogy Észak-Macedónia tölthesse be az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnökségét.

Hangsúlyozta ugyanakkor: Észak-Macedónia EU-csatlakozása Magyarország számára is stratégiai érdek, hazája pedig a visegrádi országok regionális együttműködésének tapasztalataiból igyekszik tanulni.

Magyarország és Észak-Macedónia között dinamikusan fejlődnek a gazdasági kapcsolatok, a magyar fél Észak-Macedónia tíz legfontosabb külkereskedelmi partnere között van – emelte ki Sztevo Pendarovszki, aki köszönetet mondott azért is, hogy Magyarország a Stipendium Hungaricum program keretében évente 20 északmacedón diáknak nyújt ösztöndíjat.

A sajtótájékoztatón mindkét elnök együttérzését fejezte ki a hajnali dél-törökországi földrengés áldozatainak.

Borítókép: Sztevo Pendarovszki északmacedón államfő fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt Szkopjéban 2023. február 6-án (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)