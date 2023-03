Az Egyesült Államokban komoly vita bontakozott ki a vasútbiztonságról, miután február elején súlyos környezeti károkat okozott egy baleset, amelyben egy nagyobb, részben veszélyes anyagokat szállító szerelvény 50 kocsija siklott ki, majd kapott lángra az Ohio állambeli East Palestine kisvárosban. A veszélyes anyag – zömmel vinil-klorid – a talajba és a környező vizekbe is beszivárgott, a helyiek azóta is rendszeresen számolnak be egészségügyi panaszokról.