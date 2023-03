Ezrek tüntettek Ukrajna támogatása ellen Csehországban

Ismét ezrek gyűltek össze Prágában, hogy a cseh kormány, a magas infláció és az Ukrajnának adott támogatások ellen tüntessenek. A demonstrálók felszólították a Petr Fiala vezette jobbközép koalíciót, hogy mondjon le.

Emellett azt kifogásolják, hogy a kormány többet törődik Ukrajna megsegítésével, mint a csehek problémáival.

A megmozdulást a tavaly alapított PRO párt szervezte, amelynek egyik legfőbb kampánytémája az ukránkérdés. Ők is azt sürgetik, hogy mielőbb vessenek véget a háborúnak, amihez akár Csehország is biztosíthatná a tárgyalások helyszínét, illetve a fegyverszállítások leállítását szorgalmazzák.

Fotó: Petr David Josek

Csehország méretarányosan az egyik legfőbb fegyverszállítója Ukrajnának: lényegében már mindenféle fegyvert – tankokat, páncélozott harci járműveket, tüzérséget, légvédelmet, lőszereket – küldtek. Múlt havi összesítésük szerint a segítség összértéke megközelítette a kétmilliárd dollárt.

Helyszíni beszámolók szerint a többezres tömeg azt is követelte, hogy szedjék le az ukrán zászlót a Nemzeti Múzeumról. A közösségi médiában olyan, meg nem erősített hitelességű felvételek is feltűntek, amelyeken kifejezetten oroszpárti jelképek, például a „Z”, vagy a Wagner-zsoldoscsapat felvarrója is látszanak.

Januári közvélemény-kutatások szerint egyébként a cseh társadalom öt százaléka erősen oroszpárti.

Ok, tohle je docela moc… pic.twitter.com/nJNZJqr1C0 — Adam Hříbal (@Axl33k) March 11, 2023

Az év eleji felmérések arra is rámutattak, hogy a csehek egyre kevésbé értenek egyet a kormány Ukrajna-politikájával: már csak 42 százalék támogatta a tavaly őszi 58-hoz képest.

Csehországban egyébként februárban 16,7 százalékra lassult az éves infláció a januári 17,5 százalékról. A statisztikai hivatal szerint tavaly az utolsó negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 7,9 százalékkal, 43 412 koronára (716 298 forint) emelkedtek a havi átlagbérek Csehországban. A 15,7 százalékos infláció miatt azonban reálértékük 6,7 százalékkal csökkent.

Borítókép: Kormányellenes tüntetők a magas infláció ellen tiltakoznak és az Oroszország által megtámadott Ukrajna katonai támogatásának leállítását követelik a prágai Vencel téren 2023. március 11-én. (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)