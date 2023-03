Rákos bőrelváltozás miatt műtötték Joe Bident

„Minden rákos szövetet sikeresen eltávolítottak” – tájékoztatta a Fehér Házat levélben Joe Biden amerikai elnök személyi orvosa, Kevin O’Connor. Az elnökön még februárban hajtották végre a műtétet, orvosa szerint rutinbeavatkozásról volt szó. Tájékoztatása szerint további kezelésre nincs szükség, a beavatkozás nyomán keletkezett seb szépen begyógyult, azonban továbbra is folytatódik Biden bőrgyógyászati megfigyelése.

A vizsgálatok során az orvosok megállapították, basaliomáról (más néven bazálsejtes karcinóma) van szó, amely az egyik leggyakoribb, lassan növekvő és áttétet nem okozó bőrdaganat. Kevin O’Connor ugyanakkor hozzátette, a bazálsejtek nem hajlamosak átterjedni, mint a rák más formái, azonban méretük növekedhet, ezért távolítják el őket.

Az elnök orvosa ismertette, Biden fiatalkorában sok időt töltött a napon, emiatt elnöksége megkezdése előtt is átesett hasonló beavatkozásokon, akkor melanómás szöveteket távolítottak el testéről. Hasonló problémákkal küzd az amerikai first lady, Jill Biden is: az elnök feleségének jobb szeméről és mellkasáról távolítottak el bazálsejtes szöveteket. Jill Biden nemrégiben egy interjúban is megemlítette, hogy az utóbbi időben fokozottan odafigyel a fényvédők használatára, különösen, ha tengerparton tartózkodik.