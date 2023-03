Kína leelőzte az Egyesült Államokat a technológiai versenyben

A rangsorolás felállításában döntő szerepet játszottak a neves folyóiratokban publikált, sokat idézett tanulmányok.

Az ASPI jelentésében kiemelte, a kínai kutatók kilencszer annyi kulcsfontosságú tanulmányt írnak, mint amerikai kollégáik és a világ tíz vezető kutatóintézete Kínában található.

A kínai kutatások csaknem fele a repülőgép-hajtóművekkel kapcsolatban készült, beleértve a hiperszonikus repülőgépeket is. „Látjuk Kína erőfeszítéseit a tehetségek és a tudás importján is: a nagy jelentőségű cikkek egyötödét olyan kínai kutatók írják, akik az Öt Szem országainak egyikében posztgraduális képzés részeként végzik tanulmányaikat” – idézte az ASPI tanulmányát a The Guardian brit napilap. Az Öt Szem Szövetség (FVEY) a legrégebbi és legnagyobb hírszerzési együttműködés, amelyet a világ öt angolszász országa, nevezetesen Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok alkot.

A nyugati demokráciák elveszítik a globális innovációs versenyt, beleértve a tudományos és kutatási áttörésekért folytatott versenyt is

– emelték ki a kutatók, sürgetve a kormányokat arra, hogy még nagyobb erőfeszítéseket tegyenek kutatásaik előmozdítása érdekében.

Látogatók a pekingi Kínai Nemzeti Múzeumban megrendezett űrtechnológiai kiállításon Fotó: AFP/China Xtra/ZH0126

A szakértők továbbá szorosabb együttműködést javasolnak az országoknak az egyre növekvő kínai befolyás ellensúlyozására, amelyet egyébként Washington is érez. Joe Biden amerikai elnök február elején elmondott évértékelő beszédében külön kiemelte, hogy az Egyesült Államok extra forrásokat kíván fektetni az amerikai innovációs iparba, hogy felvegyék a versenyt a domináns szerepre törő Kínával. Az elnök egyúttal közölte, szorosabb együttműködést szorgalmaz szövetségeseivel a fejlett technológiák védelme érdekében, valamint azért, hogy ne ellenük használják fel azokat. Azt azonban nem tudni, Washington be tudja-e hozni lemaradását, ugyanis az ASPI szakértői is leszögezték:

nagy szakadék tátong a két vezető nagyhatalom, Kína és az Egyesült Államok között.

Borítókép: Látogatók a pekingi Kínai Nemzeti Múzeumban megrendezett űrtechnológiai kiállításon 2023. február 24-én (Fotó: AFP/China Xtra/ZH0126)