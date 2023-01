Tengeri aknákkal növelné elrettentő képességét Ausztrália

– A tengeri aknák olcsó és költséghatékony módjai a hajók elsüllyesztésének. Ha a tengeri védelmi képességeinket akarnám bővíteni, biztosan ez lenne az egyik első dolog, amit megvennék – vélekedett Hugh White, az Ausztrál Nemzeti Egyetem professzora a Sydney Morning Herald ausztrál napilapnak. Peter Jennings, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet agytröszt védelmi szakértője pedig azt mondta, „egy olyan világban, amelyben Kína hatalmas összegeket fektet be egy nagy hatótávolságú képességekkel rendelkező haditengerészet létrehozásába, a tengeri aknák észszerű védekező intézkedéseket jelentenek Ausztrália számára”. Peking ugyanis mintegy százezer tengeri aknával növeli készleteit.

A tengeri akna hihetetlenül rugalmas fegyver, amely támadó és védekező lehetőségeket is kínál. Az egyik legfélelmetesebb fegyverről van szó, nagyon nehéz megtalálni őket, és a tengerfenéken arra várnak, hogy egy potenciális áldozat túl közel tévedjen

– ismertette Greg Mapson, az ausztrál haditengerészet aknaelhárító erőinek volt parancsnoka, miért számít különleges fegyvernek a víz alá helyezhető katonai eszköz.

Miért jó választás a tengeri akna?

A szakértő szerint ez az egyik leghatékonyabb fegyver, amelyet valaha bevetettek a tengeri hadviselésben, a második világháborúban több hajót voltak képesek elsüllyeszteni, mint amennyit más fegyverekkel megsemmisítettek – tette hozzá. A beszerezni kívánt, intelligens aknák másik fő ismérve, hogy meg tudják különböztetni a katonai és más típusú hajókat.

Az aknákat általában olyan stratégiai pontokon helyezik el, mint a szorosok és a kikötők, hogy az ellenséges hajók behatolása esetén azonnal felrobbantsák azokat.

Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket a védelmi minisztérium, a Sydney Morning Herald ugyanakkor arról írt, hogy akár egymilliárd ausztrál dollárt (251 milliárd forint) is költene Canberra a csúcstechnológiás fegyverek beszerzésére. Amennyiben erre sor kerül, a vietnami háború óta ez lehet az ország első jelentős beruházása a víz alatti fegyverek beszerzése terén.

Az ausztrál haditengerészet HMAS Hobart típusú rombolóhajója 2017. október 12-én Sydney partjainál Fotó: AFP/William West

A lap hozzátette, a szövetségi kormány hamarosan bejelenti, hogy szerződést köt „jelentős számú” tengeri akna megvásárlására egy európai fegyvergyártóval. Miután a kontinens két vezető tengeri akna gyártója Olaszország és Spanyolország, az ausztrál sajtó szerint a két ország valamelyikével köthet üzletet Canberra. A nemzetközi jog szerint egyébként a tengeri aknák elhelyezése nem ütközik semmilyen szabályba, kimondja azonban, hogy szabadon úszó aknákat nem lehet használni.

Amire szükségünk van, az az, hogy a lehető legjobb védelemmel rendelkezzünk. Ezért áttekintettük rakétavédelmünket, a kiberbiztonságot és minden érintett területet

– fogalmazott Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök az ABC helyi televíziónak adott interjúban.

Ausztrál felderítő repülőgép halad el a haditengerészet hajója fölött 2022. február 24-én Fotó: AFP/Ausztrál védelmi minisztérium

Fokozódó feszültség a csendes-óceáni térségben

A kormányfő éppen akkor beszélt az ország védelmének megerősítéséről, amikor a kínai fenyegetés egyre inkább növekszik a csendes-óceáni térségben. A hónap elején azt is kilátásba helyezte a kormány, hogy akár kétmilliárd dollárt is költene rakétaképességeinek növelésére, amelybe az amerikai fejlesztésű HIMARS nagy hatótávolságú rakéta-sorozatvető rendszer megvásárlása is beletartozna. A térségben különösen nagy az aggodalom amiatt, hogy az év eleje óta végrehajtott nagyszabású kínai hadgyakorlatokat Tajvan megtámadása követheti. Joseph Vu tajvani külügyminiszter 2027-re jósolja a sziget megtámadását.