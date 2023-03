Várandós afrikai nők utaztatásával akarják megosztani Európát

Nemcsak a terhesség harmadik vagy negyedik hónapjában lévő nőkről van szó, hanem olyanokról is, akik a szülés küszöbén állnak. A lampedusai befogadóközpontban kialakult embertelen állapotokat jelentősen bonyolítja az állapotos nők ellátása – panaszolta Francesco D’Arca, a sziget orvosi rendelőjének igazgatója.

Az olasz sajtó híradásai szerint az emberkereskedők is ösztönzik a várandós asszonyok és gyermekek útra kelesét.

Az illegális bevándorlást működtető bűnszervezetek stratégiájának részét képezi az állapotos nők és gyermekek utaztatása. A világhálón található hirdetések is azt bizonyítják, hogy az emberkereskedők sok esetben az ingyenes utazás lehetőségét is felajánlják a várandós asszonyoknak. Így akarják elérni, hogy mivel veszélyeztetett állapotban lévő személyek is utaznak a hajón, gyorsabb és hatékonyabb mentési műveletekben reménykedhetnek. Arra is számítanak, hogy az európai közvéleményt jobban meghatja, ha kiszolgáltatott anyák és kiskorúak érkeznek országaikba.

Hiába vette fel a küzdelmet az illegális bevándorlás ellen a Giorgia Meloni vezette kabinet, egyre több Afrikából érkező migráns éri el a dél-olaszországi partokat. Az olasz belügy legfrissebb adatai azt igazolják, hogy

az idén négyszeresére emelkedett az Olaszország határait átlépő illegális bevándorlók száma: 26 927 személy érkezett, miközben a tavalyi év ugyanezen időszakában 6543-an jöttek Olaszországba a Földközi-tengeren keresztül. A kísérő nélkül utazó kiskorúak száma elérte a 2642 főt.

A Mare Jonio olasz felségjelzésű hajót működtető Mediterranea Saving Humans civil szervezet nyílt levélben fordult a Giorgia Meloni vezette kormányhoz, melyben azt kérik: hagyjon fel a civil hajók üldözésével, hiszen azok csupán életek megmentésén fáradoznak. A szervezet abban reménykedik, hogy az Európai Unió végre állást foglal a civil hajók ügyében és összehangolt európai mentési munkálatok kezdődhetnek a nyári, várhatóan nagyon intenzív időszakban.

A civil szervezetek felhívására Matteo Salvini kikötőkért és infrastruktúráért felelős miniszter úgy válaszolt: Olaszország áll a támadások középpontjában, nem a civil szervezetek. Amennyiben pedig a civil hajók akadályt jelentenek az olasz parti őrség munkálatai során, azt a kormánynak is figyelembe kell vennie. – A Földközi-tengeren zajló migrációt nem szabályozhatják az idegen országok által finanszírozott civil szervezetek – szögezte le végül Matteo Salvini.

Borítókép: Illegális bevándorlók érkeznek egy hajón a szicíliai Lampedusa kikötőjébe 2023. március 26-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Elio Desiderio)