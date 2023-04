Beperelték Ursula von der Leyent, veszélyben a mentelmi joga

Beperelte Ursula von der Leyent egy belga lobbista, korrupcióval vádolva az Európai Bizottság elnökét. A vakcinabotrány ügyében az Európai Unión belül is vizsgálódnak, ám az uniós tisztségviselők foggal-körömmel védik a német politikust. Azzal ugyanakkor, hogy Frédéric Baldan egy belga bírósághoz fordult, Ursula von der Leyen mentelmi joga komoly veszélybe került.

Brüsszel a koronavírus-járvány kirobbanását követően, 2020-ban 35 milliárd dollár értékben kötött szerződést 1,8 milliárd adag koronavírus elleni Pfizer–BioNTech-oltóanyag megvásárlásáról az amerikai–német gyógyszergyártó céggel. 2021 áprilisában a The New York Times amerikai napilap arról számolt be, hogy Ursula von der Leyen és az amerikai Pfizer igazgatója, Albert Bourla olyan sms-eket váltott egymással, amelyek elősegítették a gyógyszercéget hatalmas haszonhoz juttató vakcinabeszerzési megállapodást. A szerződés megkötésének idején, 2020 decemberében pedig az elnök asszony férje, Heiko von der Leyen az Orgenesis nevű gyógyszergyártó cég igazgatója lett, amely szorosan együttműködik a Pfizerrel.

Az eddigi próbálkozások azonban mind elbuktak arra nézve, hogy az EB nyilvánosságra hozza az üzeneteket.

Az amerikai lap cikkének megjelenése után egy újságíró megpróbált nyilvános hozzáférést kérni a szöveges üzenetekhez, s amikor ezeket nem kapta meg, az uniós ombudsmanhoz fordult. Az uniós szerv a hivatali visszaélés tényállását állapította meg, és az üzenetek utáni szélesebb körű kutatásra szólított fel, ám mindeddig hiába. Az Európai Számvevőszék, az unió költségvetési ellenőrző szerve szintén arról tanúskodott, hogy a vakcinabeszerzésre vonatkozó előzetes tárgyalásokról írt szeptemberi jelentéséhez nem kapta meg a kért információkat az Európai Bizottságtól. Mindezek után tavaly év végén az Európai Unió független szervezete, az Európai Ügyészség indított vizsgálatot a vakcinák európai uniós beszerzésével kapcsolatban – írta meg korábban lapunk.

Az európai intézményekhez akkreditált belga lobbista pedig most úgy döntött, hogy személyesen is üldözni fogja Von der Leyent, mivel úgy véli, hogy a feltételezett bűncselekmény aláásta a Belgiumba vetett közbizalmat.

A vizsgálat lefolytatásához a belga bíróságnak kérnie kell a politikus mentelmi jogának felfüggesztését.

A lobbista szerint az EB elnöke megsértette az európai uniós szerződéseket is, és túllépett hatáskörén a tagállamok, köztük Belgium nevében. Az uniós országok ugyanis a bizottságot, és nem Von der Leyent egymagát bízták meg a közös vakcinabeszerzés lebonyolításával.

Frédéric Baldan szerint az EB elnöke megsérti a belga alkotmányban rögzített jogokat, ha közszereplőként nem hozza nyilvánosságra az sms-eket. Ha pedig arra hivatkozna, hogy a Pfizer-igazgatóval folytatott beszélgetései magánjellegűek, abból Von der Leyen és Albert Bourla intim viszonyára lehetne következtetni, amivel súlyos összeférhetetlenség állt volna fenn a szerződés megkötésekor – érvel a lobbista.

Baldan panaszában utal arra a különleges kiváltságra is, amelyet a Pfizer az EU vakcinabeszerzőjeként kapott: 2022-ben, a Belgiumba szállított 40,4 millió koronavírus elleni oltásból 27,9 millió a Pfizertől származott. A belga állampolgár ötvenezer eurót kér az erkölcsi kárért, amelyet az EB elnöke okozott.