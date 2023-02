Foggal-körömmel védi az EP Ursula von der Leyent

Az Európai Parlament (EP) magas rangú tisztviselőinek döntése szerint nem lesz nyilvános Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Pfizer-vakcinák beszerzésével kapcsolatos meghallgatása − számolt be a Politico brüsszeli hírügynökség. Az elnökök konferenciája − melynek az összes európai pártcsalád vezetője, valamint az Európai Parlament elnöke is tagja − azzal indokolta döntését, hogy a procedúra eddig is zárt ajtók mögött zajlott, éppen ezért nem indokolt, hogy az EP plenáris ülésén vagy a Covid–19 parlamenti bizottság előtt hallgassák meg az elnököt.

Több milliárd eurós üzlet az adófizetők pénzéből

A magyarázat elég ironikus, tekintve, hogy a bizottságnak a Pfizerrel kötött üzletét övező ellentmondások éppen az átláthatóság hiánya miatt merültek fel. Brüsszel még a koronavírus-járvány tombolása közepette kötött 35 milliárd eurós szerződést a vakcinagyártó vállalattal, amely 900 millió BioNTech/Pfizer-oltóanyag azonnali lehívásáról szólt, újabb 900 millió adag opcionális vásárlási lehetőségével. A pandémia csillapodásával ezek jelentős része raktárakban porosodik, az unió pedig kétségbeesetten próbál engedményeket kicsikarni a Pfizertől a további szállítmányok leállítására − kevés sikerrel.

Von der Leyen bizottsági elnökhöz mérten szokatlanul nagy szerepet töltött be az üzlet megkötésekor, a The New York Times 2021. áprilisi cikke szerint több üzenetet is váltott a Pfizer vezérigazgatójával.

Az amerikai lap éppen a napokban perelte be a bizottságot, amiért Brüsszel nem hajlandó kiadni az üzenetek, levelezések tartalmát. A Pfizergate-ként is emlegetett ügy rendkívül rossz fényt vet a bizottság német elnökére, az pedig, hogy az EP vezetői foggal-körömmel védik Von der Leyent, csak tovább rontja a testület korrupciós botrány miatt amúgy is mélyrepülésben lévő renoméját.

A német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina. Fotó: MTI/Varga György

Korrupt véd korruptat?

Az is beszédes, hogy mely pártcsaládok vezetői támogatták a zárt ajtók mögötti meghallgatást.

Az Európai Unió történetének legnagyobb és folyamatosan terebélyesedő korrupciós botrányában nyakig érintett Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, az Európai Néppárt, valamint az Újítsuk meg Európát vezetői is a nyilvános meghallgatás ellen voksoltak.

Ezzel szemben az Európai Konzervatívok és Reformisták, valamint az Identitás és Demokrácia pártcsaládok próbálták elérni, hogy a bizottság elnökének a nyilvánosság előtt kelljen felelnie, törekvésük azonban nem járt sikerrel.

Az elnökök konferenciájának döntése számos, leginkább a Covid–19 parlamenti bizottságban helyet foglaló képviselő tiltakozását váltotta ki.

Ursula von der Leyen az európai adófizetők pénzéből egy több milliárd eurós üzletet kötött. Az Európai Parlamentnek kötelessége felelősségre vonni őt, egy titkos, zárt ajtók mögötti találkozó azonban nem egyenlő az elszámoltathatósággal

− fakadt ki Robert Roos holland jobboldali EP-képviselő. A koronavírus-bizottság tagjainak felháborodása jogos, hiszen éppen azért hozták létre a testületet, hogy a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos ellentmondásokat tisztázzák, az ilyen döntések pedig teljességgel ellehetetlenítik a munkájukat.

Folytatódhat a lobbizás

Ez ugyancsak igaz az elnökök konferenciájának egy másik határozatára, mely szerint a Pfizer tisztviselői a jövőben is ugyanúgy látogathatják az Európai Parlament épületeit, lobbizhatnak a képviselőknél. Ennek betiltását korábban szintén a Covid–19 bizottság kezdeményezte, miután a gyógyszeripari vállalat nem működött együtt a parlamenttel a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos vizsgálatok során.

Gyalázatos döntés

− summázta szűkszavúan Michéle Rivasi zöldpárti képviselő a szavazás eredményét. Szavai szerint az elnökök konferenciája előtt számos lehetőség állt − a Pfizer tisztviselőinek részleges kitiltásától kezdve a csak a vezérigazgatóra vonatkozó szankciókig −, azonban a pártcsaládok vezetői a legrosszabbat választották ezek közül. Ez újból kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy valóban felelősségre akarják-e vonni az európai adófizetők pénzével játszó elnököt és a gyógyszeripari vállalatot, vagy sem.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert)