A The New York Times beperli a bizottságot Von der Leyen Pfizer-üzenetei miatt

A The New York Times bírósághoz fordul az Európai Bizottság ellen, amiért az uniós intézmény nem adta ki az elnök, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti szöveges üzeneteket – írta meg a brüsszeli Politico. A lap szerint a per a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága előtt fog zajlani.

A The New York Times azzal érvel, hogy a bizottságnak jogi kötelessége lenne kiadni az üzeneteket, amelyek információkat tartalmazhatnak a több milliárd euró értékű Covid–19 vakcinadózisok megvásárlásáról szóló üzletekről.

A keresetet még január 25-én adták be, de csak hétfőn tették közzé az Európai Bíróság nyilvános nyilvántartásában, bár részletes információk még nem érhetők el online. Két, az ügyet ismerő személy megerősítette az ügy részleteit a Politicónak.

A New York Times nem akart nyilatkozni az ügyben; mint közleményükben fogalmaztak:

a The Times számos információszabadság-kérelmet nyújt be, és aktív nyilvántartást vezet. A per tárgyát jelenleg nem tudjuk kommentálni.

A bizottság egyelőre nem válaszolt a Politico megkereséseire.

A pert Emily O’Reilly európai ombudsman 2022 januárjában indított vizsgálata előzte meg, amely a Netzpolitik.org újságírójának, Alexander Fantának a nyilvános hozzáférés iránti kérelmét követően hivatali visszásságot állapított meg a Európai Bizottság azon kísérletei során, hogy eredetileg visszaszerezze a szöveges üzeneteket.

A német Bild napilap korábban egy sor keresetet nyújtott be a bizottság ellen, amelyben a Pfizer/BioNTech és az AstraZeneca által gyártott Covid–19 vakcinák megvásárlásáról folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát kérte.

Bár több beadványát a bíróságok elutasították, a Bild – amely a Politicóhoz hasonlóan az Axel Springer kiadó tulajdonában van – mégis hozzájutott néhány, a tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumhoz, köztük a 2020 júniusában kezdődő e-mail-levelezéshez. A Bild pereskedése nyomán azonban nem kerültek napvilágra információk Von der Leyen korábbi kapcsolatfelvételéről a Pfizer vezérigazgatójával, Bourlával.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: John Thys/pool/AFP)