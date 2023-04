Vlagyimir Putyin Ukrajnába utazott szemlét tartani + videó

Látogatást tett a Dnyepr csapatcsoport főhadiszállásán, Herszon megyében Vlagyimir Putyin orosz elnök – adta hírül az MTI a Kreml sajtószolgálatára hivatkozva. A TASZSZ orosz hírügynökség emlékeztetett rá, hogy az orosz elnök legutóbb márciusban látogatott az „új területekre” – akkor Mariupolt kereste fel. A híradások szerint Vlagyimir Putyinnak most katonai vezetők jelentettek.

Nagyon fontos nekem, hogy halljam a véleményüket, hogy mennek a dolgok. Hogy figyeljek Önökre, hogy információt cseréljünk

– idézték őt.

Külön kiemelte, hogy Tyeplinszkij a vezérkari főnök és a védelmi miniszter megbízásából huzamosabb ideje tartózkodik a fronton, és nagyon részletes jelentést készített. Ezt, mint mondta, a védelmi tárca és a vezérkar nagyra értékelte.

Putin visits military headquarters in Kherson region pic.twitter.com/KghaTXNmOd — Russian Market (@runews) April 18, 2023

A vizitet arra is felhasználta, hogy az ortodox húsvét alkalmából köszöntse a tiszteket, és ajándékul adta át nekik egy ikonnak a másolatát, amely, mint mondta, az Orosz Birodalom egyik legsikeresebb védelmi miniszteréé volt. Azt javasolta a légideszantos erők parancsnokának, hogy a kegytárgyat vigye el a csapatokhoz.

Az elnök felkereste az orosz nemzeti gárda Luhanszk megyei Vosztok törzsét is, ahol fogadta Alekszandr Lapin vezérezredes és más parancsnokok jelentését az ebben a körzetben kialakult helyzetről. Akárcsak a Dnyepr főhadiszálláson, Putyin a húsvét alkalmából itt is felköszöntötte a katonákat.

A Kreml szerint a két parancsnokságon tett szemlét nem készítették elő előzetesen.

Az orosz vezető eddig tartózkodott attól, hogy az Ukrajnától elfoglalt, nemzetközileg nem elismert népszavazásokon Oroszországhoz csatolt területeket felkeresse. Ennek egyrészt biztonsági okai is lehetnek – az ukránok már bizonyították, hogy képesek akár mélységi csapásmérésre is. Hogy most mégis Herszon megyébe látogatott, az üzenetértékű lehet. Különösen, mert egyes feltételezések szerint a tavaszra-nyárra várt ukrán ellentámadás is ebben az irányban indulhat meg.

Borítókép: A Rosszija-24 orosz televízió videófelvételéről készített képen Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) helyi lakosokkal beszélget a délkelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Mariupolban 2023. március 19-én. (Fotó: MTI/AP/Rosszija-24)