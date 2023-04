Senki sem várta, de hazalátogatott a száműzött volt spanyol király

Diszkréten, csendes magányban tért haza Spanyolországba I. János Károly volt király. Az emeritus uralkodót mindössze az őt néhány napra vendégül látó barátja, az üzletember Pedro Campos várta a repülőtéren, majd mindenféle felhajtás és a sajtó képviselőivel való kommunikáció nélkül elhajtott a helyszínről.

A 85 éves egykori spanyol királyt sem a családja, sem a kormány nem látja szívesen. A közelgő önkormányzati választások miatt előzetesen mindenki jelezte neki, hogy nem ez a megfelelő alkalom az újabb hazatérésre. I. János Károly azonban végül bejelentés nélkül először Londonba utazott, hogy megnézze a Chelsea–Real Madrid mérkőzést, majd továbbrepült Spanyolországba, hogy eredeti terveit szem előtt tartva Sanxenxo városában részt vegyen egy vitorlásbajnokságon, amelyen az ő hajója is indulni fog.

A tervek szerint vasárnapig marad az északnyugat-spanyolországi régióban, végül anélkül fog távozni, hogy bármelyik családtagjával találkozna.

A volt király 2020-ban magánéleti és pénzügyi botrányai miatt önkéntes száműzetésbe vonult és Abu-Dzabiban telepedett le, hogy ne rombolja tovább a királyi család hírnevét és fia, VI. Fülöp méltósággal, botrányaitól földrajzilag is elhatárolódva folytathassa tovább munkáját. I. János Károly két évig be sem tette a lábát Spanyolországba, végül tavaly tavasszal előzetes bejelentés után meghatódva lépett újra hazája földjére. A repülőtéren akkor lánya, Elena hercegnő is várta, valamint Abu-Dzabiba való visszatérése előtt fiával is találkozott a Zarzuela palotában. Mivel 2022-es hazatérése óriási sajtónyilvánosság előtt zajlott, VI. Fülöp arra kérte, hogy jövőbeli utazásait a lehető legnagyobb diszkréció mellett intézze, a lehető legkevesebb kárt okozva a palotának.

Tavaly felvetődött a király végleges hazatérésének lehetősége is, de családja végül nem engedélyezte neki, hogy a királyi házban töltse élete utolsó szakaszát, így végül I. János Károly úgy döntött, fenntartja egyesült arab emírségekbeli rezidenciáját.

A mostani, kéretlen látogatást nem hagyták szó nélkül a kormányzó szocialisták partnerei. Az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) részéről Ione Belarra közölte, hogy „szégyenletesnek” tartja a volt király hazatérését, akit véleménye szerint sürgősen el kellene számoltatni. Alberto Garzón az Izquierda Unida (Egyesült Baloldal) részéről azt mondta, hogy a „látogatás egyáltalán nem illő most és rontja Spanyolország, valamint a monarchia imázsát”. Gabriel Rufián, a katalán republikánusok parlamenti szóvivője úgy fogalmazott: I. János Károly látogatása „büntetlenségről tanúskodik”, a baszk Bildu pedig a volt király utazása köré szervezett médiaműsorokat bírálta, mert véleményük szerint túl nagy feneket kerítenek neki, miközben nem méltó rá. A szocialista PSOE a maga részéről mindössze annyit közölt, hogy „nincs mit kommentálniuk”, mivel az utazás I. János Károly „személyes döntése volt, amit nem értékelnek”. Hozzáfűzték, hogy az exkirály látogatásaira vonatkozó döntéseket fiának, VI. Fülöpnek kell mérlegelnie.

Az egykori uralkodóra Francisco Franco diktátor halála után egész Spanyolország évtizedeken át felnézett, miután kulcsfontosságú lépéseket tett a demokrácia érdekében. Tekintélyét azonban alaposan megnyirbálták egymás után napvilágra kerülő botrányai, köztük elsősorban kétes pénzügyei és feltételezhető adócsalásai, melyek miatt nem tudták elszámoltatni, ugyanis a spanyol alaptörvény szerint a király személye sérthetetlen. Hírnevét tovább csorbította magánéleti botránya is. Kiderült ugyanis, hogy közpénzből vásárolt luxusingatlant és különböző javakat több mint húsz évvel fiatalabb szeretőjének, Corinna Larsen német üzletasszonynak, akivel az előző gazdasági válság idején egy botswanai luxus-elefántvadászaton bukott le.

A spanyol állampolgárok többsége I. János Károly tettei ellenére nem szüntetné meg a monarchiát és hajlandó támogatni fiát, VI. Fülöpöt, ugyanakkor egy felmérésből kiderült, hogy a lakosság 60 százaléka elszámoltatná a volt uralkodót. Tavaly tavasszal a kormány el is fogadott egy új rendeletet, amelynek segítségével átláthatóbbá válik a királyi ház működése és könnyebben felelősségre lehet vonni az uralkodói család tagjait.