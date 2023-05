A lényegi témákban nem támogatják az emberek az amerikai elnököt

Rendkívül alacsony az amerikai elnök támogatottsága, derül ki a Harvard Harris közvélemény-kutató cég legfrissebb felméréséből, amelyet május 17-én és 18-án készített 2004 választópolgár megkérdezésével. A májusi adatokból kiderül, hogy Joe Biden támogatottsága szinte minden kulcsfontosságú kérdésben ötven százalék alatt van, egyedül a koronavírusra való reagálást értékelte a lakosság 52 százalékosra.

A válaszadók kevesebb mint fele, 48 százaléka helyesli Biden munkahelyi ösztönzési módszereit, a terrorizmus elleni harc esetében ez az arány 46 százalék. Ennél még kevesebben, 43 százalékos arányban helyeslik az amerikaiak az elnök külügyi intézkedéseit, a bűnözés és az erőszak üldözése esetében ez az arány csupán 39 százalék. Az infláció kezelése még ennél is alacsonyabb, csupán a megkérdezettek 37 százaléka támogatja az elnök intézkedéseit.

A számadatok alapján a gazdaságot illetően 39 százalékos Biden támogatottsága, a bevándorlást illetően pedig 38 százalék, ez a szempont márciusban 41, áprilisban pedig negyvenszázalékos volt, tehát lassú csökkenést mutat. A felmérés részletesen kitér a bevándorlás kérdésére, mivel a lakosság nagy része súlyos problémának tekinti az illegális bevándorlást.

A válaszadók hatvan százalékuk úgy gondolja, hogy Biden elnöksége alatt megnőtt a határátlépések száma havi szinten, 68 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy szigorúbb fellépésre lenne szükség a határátlépésen számának csökkentése érdekében. A megkérdezettek több mint fele, 53 százalék úgy véli, hogy Biden határpolitikája hozzájárul az országba érkező kábítószerek mennyiségének növekedéséhez és a bűncselekmények számának megemelkedéséhez.

Az illegális bevándorlás óriási problémát jelent az USA számára, a Breitbart News hírportál tavaly októberben az Amerikai Bevándorlási Szövetség (FAIR) adataira hivatkozva számolt be róla, hogy Joe Biden hivatalba kerülése óta öt és fél millió illegális bevándorló lépett be az ország területére. A jelentés becslései alapján nagyjából 2,4 millió illegális bevándorló jutott be az USA területére anélkül, hogy a hatóságok észlelték volna őket.

Az illegális migránsok egyre több bűncselekményért és erőszakos cselekedetért felelősek. Nagy felháborodást keltett, amikor egy 20 éves illegális bevándorló, Jose Roberto Hernandez Espinal megerőszakolt egy nőt és egy 15 éves lányt Montgomery megyében. Egy másik illegális migráns, a 19 éves Julian Montoya pedig megölt egy hatéves kisfiút az észak-dakotai Watford Cityben.

Az illegális határátlépéseknek van egy másik hátulütője is, ami nem más, mint a terrorizmus. A FAIR jelentése arra is kitér, hogy 2022-ben 98 olyan személy jutott be az országba, akiről bebizonyosodott vagy feltételezték, hogy terrorista. Ez drasztikus növekedést jelent az elmúlt évekhez képest, 2021-ben ugyanis mindössze 15 ismert vagy feltételezett terroristát azonosítottak, 2020-ban pedig csupán hármat, a 2019-es adatok szerint nem jutott be egyetlen terrorista sem Amerika területére.

