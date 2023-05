Amerikában a migránsok többet érnek, mint a veteránok

Közel két tucat hajléktalan veteránt telepítettek ki New York állambeli szállodákból, hogy helyet csináljanak a migránsoknak − számolt be a New York Post amerikai lap. A volt katonákkal, köztük egy 24 éves férfival, aki afganisztáni szolgálata után került nehéz helyzetbe, a hét elején közölték, hogy az ideiglenes szállásukból azonnali hatállyal eltávolítják őket, és máshová kell költözniük.

A veteránjainkat egy másik létesítményben helyezték el a bevándorlók növekvő számának köszönhetően

− fogalmazott Sharon Toney-Finch, a Yerik Israel Toney Alapítvány (YIT) vezérigazgatója. Toney-Finch, aki maga is veterán, azért hozta létre a YIT-et, hogy felhívja a figyelmet a koraszülöttekre − mivel fia, Yerik is koraszülött −, valamint segítse a hajléktalanok és a megélhetési támogatásra szoruló, alacsony jövedelmű veteránokat.

Az egyik veterán vasárnap felhívott engem. Azt állította, hogy a szálloda személyzete távozásra szólította fel. Aztán kaptam egy másik hívást. Nem vesztegethettük az időt. Azonnal elkezdtük megszervezni, hogy mikor és hova költöztetjük őket − tette hozzá Toney-Finch.

A szervezet vezetője szerint a szállodák nem mondták kifejezetten, hogy a veteránoknak a migránsok miatt kell elköltözniük, de az időzítés miatt egyértelmű volt számára, hogy ez a helyzet.

Toney-Finch elmondta, hogy a veteránok eredetileg ideiglenesen, körülbelül négy hétig tartózkodtak volna a szállodában, amíg állandó szállást nem találnak számukra, azonban két hét után kirúgták őket. „Most a nulláról kell kezdenünk a munkát. Egyszerűen elvesztettük a veteránok bizalmát. Sokan közülük Vietnamban szolgáltak. Folyamatosan segítünk nekik, hogy juttatásokat kapjanak, és segítsünk nekik megtalálni a helyüket a társadalomban”.

Brian Maher, Orange megyei republikánus képviselő az esettel kapcsolatban azt mondta: Fel kell tennünk a kérdést, tisztában vannak-e ezen szállodák vezetői, mennyire fontos tiszteletben tartani veteránjainkat, mielőtt kirúgták őket a szállodákból, hogy helyet csináljanak a migránsoknak”. Toney-Finch elmondta, hogy szerinte minden a pénzen múlt, ugyanis a veteránok elszállásolása kevesebb bevételt hozott a szállodáknak, mint amit a város fizet a bevándorlók után.

Azonban nem csak veteránokat, hanem fizető vendégeket is utasítottak el a migránsok miatt. A New York állambeli Newburgh-i Crossroads Hotel hirtelen lemondta egy floridai házaspár 30 szobára szóló foglalását, amelyet a pár hónapokkal ezelőtt azért foglalt le, hogy az esküvőjükre várt vendégeket elszállásolhassák. A szálloda azért mondta le a foglalást, hogy helyet tudjanak biztosítani a New York városából érkező illegális bevándorlóknak.

Borítókép: Az Egyesült Államokba igyekvő bevándorlók várakoznak a mexikói oldalon, a texasi El Paso határátkelőjénél. (Fotó: MTI/AP/Andres Leighton)