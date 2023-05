Ferenc pápa Zelenszkijnek: Sürgősen szükség van az emberség gesztusaira Ukrajnában + videók

Ferenc pápa mintegy negyven percen keresztül egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a legfontosabb témák között szerepelt az ukrajnai háborús konfliktus és az ahhoz kapcsolódó humanitárius és politikai helyzet.

Mindketten egyetértettek abban, hogy folytatni kell a humanitárius erőfeszítéseket a lakosság támogatására. A pápa hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van az emberség gesztusaira a legsebezhetőbb emberek, a konfliktus ártatlan áldozatai felé

– számol be róla az olasz sajtó Matteo Bruni vatikáni szóvivő tájékoztatása alapján. Az egyházvezető folyamatos imáiról biztosította az ukrán államfőt.

Zelensky meets with Pope Francis in Vatican pic.twitter.com/qLDQEzTjm1 — MAKS 22🇺🇦🔜 (@Maks_NAFO_FELLA) May 13, 2023

Zelenszkij a találkozó után azt nyilatkozta: – Hálás vagyok, hogy személyesen is odafigyel az ukránok millióinak tragédiájára. A deportált gyermekek tízezreire is rámutattam. Mindent meg kell tennünk, hogy hazahozzuk őket. Továbbá felszólítottam az Ukrajnában elkövetett orosz bűnök elítélésére, mert nem lehet egyenlőség az áldozat és az agresszor között. Beszéltem a mi békeformulánkról is, amely az egyetlen hatékony formula az igazságos béke eléréséhez. Felajánlottam neki, hogy csatlakozzon a végrehajtásához – tette hozzá az ukrán elnök.

A szentszéki államtitkárság külön közleménye szerint Paul Richard Gallagher a jelenlegi háborús helyzetről és annak legsürgősebb aspektusairól egyeztetett az ukrán elnökkel. Kitértek a humanitárius helyzetre és a béke érdekében eddig tett és ezután teendő erőfeszítésekre. Szó volt kétoldalú kérdésekről, egyebek között Ukrajna katolikus egyháza életéről is.

Ferenc pápa egyebek között egy bronz olajfaágat mint a béke jelképét ajándékozta az ukrán elnöknek. Volodimir Zelenszkij pedig egy ukrán katona golyóálló mellényéből készült alkotást adott át neki, amelynek páncéllemezére a hazát védő katonát oltalmazó Szűz Mária ikonját festették. Egy másik kép pedig a háborúban meghalt gyermekekre utalt.

Olaszország Ukrajna győzelmére fogad

Zelenszkij a római útjai során Giorgia Meloni miniszterelnökkel is találkozott.

Dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente dell'Ucraina @ZelenskyyUa. Ora in diretta da Palazzo Chigi https://t.co/d2vJhX5Fuo — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 13, 2023

A zárt ajtók mögötti beszélgetést követően egy közös sajtótájékoztatón Meloni azt mondta, hogy

Olaszország a fő szövetségesekkel együtt továbbra is biztosítani fogja a szükséges támogatást, beleértve a katonai támogatást is, hogy Ukrajna számára igazságos béke jöjjön létre, amely csak akkor valósulhat meg, ha Oroszország beszünteti az ellenségeskedést. Mi Ukrajna győzelmére fogadunk. Ez azért fontos, mert a béke nem érhető el semmilyen megadási pozícióval. A béke nem egyeztethető össze egy invázióval.

Meloni leszögezte azt is, hogy Olaszország vezető szerepet kíván betölteni Ukrajna újjáépítésében. Az olasz kormányfő ezt követően ismét felszólította Moszkvát, hogy hagyja abba az agressziót és vonja vissza csapatait. Ahogy fogalmazott:

Támogatjuk Zelenszkij elnök tízpontos békeformuláját és elismerjük Ukrajna jogos európai törekvéseit, amely az egész európai kontinens biztonságának feltétele.

Hozzátette, hogy amit az ukránok tesznek, azt az európaiakért teszik. Meloni azt is megígérte, hogy Olaszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Ukrajna a NATO tagja lehessen, a közelgő csúcstalálkozón is igyekszik az ügyet elősegíteni. Ugyanígy arra is ígéretet tett, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást is segíteni fogja az olasz kormány.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon túl, hogy megköszönte a lehetőséget, hangsúlyozta, hogy mindent el fog követni annak érdekében, hogy felgyorsítsák Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát. Egy ukrán újságírónő kérdésére válaszolva azt mondta: a koronavírus-járvány elmúltával az ország életének újraindulásában a legfontosabb, hogy a gyerekek szeptembertől, többévi szünet után visszatérhessenek az iskolába. Ezzel együtt az ország már a következő télre készül, amihez ismét az európai országok segítségére van szüksége – tette hozzá.

Lieta di aver accolto a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina @ZelenskyyUa. Un incontro che testimonia l'impegno che attribuiamo ad un rapporto importante per le nostre Nazioni. Un impegno che è fondamentale per la storia europea e per tutti i popoli che amano la libertà. pic.twitter.com/0ZetJUMIPp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 13, 2023

Úgy vélte, vannak, akik még mindig nem értették meg, mit jelent az orosz agresszió, és azt gondolják, nem számít, ki nyeri meg a háborút. Az elnök példának okáért megemlítette, hogy az ukrán légvédelem péntek éjféltől szombat reggelig tizenhét olyan iráni gyártmányú drónt semmisített meg, amelyet az oroszok az ukrán infrastruktúra támadására vetettek be. Arra kérte az olasz politikusokat és a társadalmi élet képviselőit: látogassanak el az országba, hogy saját szemükkel láthassák, milyen rombolást visz végbe Vlagyimir Putyin orosz elnök, és miként küzdenek az ukránok az életükért.

A Kijev által kidolgozott tízpontos béketerv célja a háború megállítása és Európa biztonságának garantálása – mondta. Úgy véli, Oroszország nem akar békét. Nagyon fontosnak nevezte az Ukrajnából fogolyként vagy más címen elszállított felnőttek és gyerekek visszatérését. Közölte, hogy 19 393 olyan gyereket azonosítottak eddig, akinek tudják a nevét és azt, hogy mikor vitték el Oroszországba. De valószínűleg sokkal több a valódi számuk, mert az oroszok elfoglalta területeken kétszázezer gyermek élt a háború előtt – tette hozzá.

Az ukrán elnök elmondta, hogy Giorgia Melonival katonai biztonsági kérdéseket is érintettek, és Kijev fontos döntést vár légvédelme megerősítése érdekében.

Minden olaszt megölelne

Az elnök Sergio Matarella olasz államfővel is találkozott, a megbeszélést követően pedig azt mondta:

Szeretném egyenként megköszönni az olaszoknak azt a támogatást, amelyet folyamatosan, minden szinten felajánlottak nekünk, és amely a kormányváltás alatt sem változott. Közös értékeink vannak Olaszországgal. Mi a béke hívei vagyunk, a mi győzelmünk a béke. Nyitottak vagyunk minden nemzetközi hozzájárulásra.

Az olasz elnök teljes támogatásáról biztosította ukrán kollégáját, ami jelenti a katonai, a pénzügyi és a humanitárius segítséget, valamint az ország újjáépítését rövid és hosszú távon. – Nemcsak Ukrajna függetlensége és területi integritása forog kockán, hanem a népek szabadsága és a világ rendje is – hangoztatta Sergio Mattarella.

Zelenszkij látogatásának útvonalán, illetve helyszínein több demonstráció volt, jellemzően támogatók, de az egyik tüntetésen megjelent egy olyan transzparens, amelyre az volt írva: „A háború leállításának egyetlen módja, ha nemet mondunk az Oroszországgal szembeni európai szankciókra.”

Borítókép: A Vatican News által közreadott képen Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a Vatikánban 2023. május 13-án. (Fotó: MTI/AP/Vatican News)