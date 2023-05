Forró témává vált az LMBTQ-kérdés Svédországban

Miközben Ferenc pápa magyarországi látogatásakor – és korábban többször is – élesen bírálta a genderlobbit, amelyet az ideológiai gyarmatosítás alantas útjának nevezett a karmelita kolostorban, a svédországi civil szervezetek mellett a svéd egyház gőzerővel dolgozik az LMBTQ-témák népszerűsítésén.

A héten a dél-svédországi Växjö városában – ami egyben a svéd evangélikus egyház egyik püspöki székhelye is – Pride-fesztivált tartanak, amelyben az egyház is tevékenyen rész vett, és amelyen a gyerekeknek is LMBTQ-tematikájú programokkal akartak kedveskedni.

Többek között genderteológiai előadást és a különböző identitású családi konstellációkról szerveztek beszélgetést, valamint egy játékos tojáskeresést is tartottak. A „játék” keretmeséje szerint két férfi szerelmes, és szeretnének gyereket vállani. Úgy döntenek, örökbe fogadnak egy krokodiltojást, de az eltűnik, ezt kell megkeresniük a gyermekeknek.

Az egyházmegye püspöke a közösségi médiában magyarázta, miért fontos neki a Pride. Frederik Modeus azt mondta, hogy sok országban üldözik és megölik az LMBTQ-közösség tagjait és még az országban is sok helyen elfogadhatatlan elnyomás uralkodik. Ez utóbbi félmondatával feltehetően az utóbbi időkben meghiúsított LMBTQ-eseményekre gondolhatott.