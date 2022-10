Lapozó: Törölték a svéd közkönyvtárban a transzvesztita meseolvasást a gyerekeknek

Az USA katonai segélycsomagot készít az ukrán fegyveres erőknek

Az amerikai kongresszus mindkét kamarája tárgyalja az Ukrajnának szánt új katonai segélycsomag kérdését.

„Az amerikai kongresszus egy új, 50 milliárd dolláros segélycsomag kidolgozásáról egyeztet Ukrajnának” – jelentette be az Amerika Hangja című kiadvány Jim Costi demokrata kongresszusi képviselő megjegyzésére hivatkozva október 21-én, pénteken. A képviselő elmondása szerint jelenleg a kongresszus mindkét kamarájában folynak a tárgyalások egy új, Ukrajnának szánt segélycsomag kidolgozásáról. A sajtó szerint a kérdés megvitatása a november 8-i választások után – de még a kongresszus új testületének január eleji munkába állása előtt – megtörténik.

„Folytatnunk kell a munkát. Ezért létfontosságúak a tárgyalások a következő finanszírozási csomagról, a sürgősség és a szükségesség miatt. Nem tudjuk, mi fog történni. A választásokra 18 nap múlva kerül sor és Kevin McCarthy nyugtalanító kijelentéseket tett” – fejtette ki Jim Costi. A hírportál megjegyezte, hogy az Egyesült Államok új, Ukrajnának szánt védelmi segélycsomagja a következőket tartalmazza majd: HIMARS rendszerekhez szükséges rakétákat, több tízezer tüzérségi muníciót és a fegyveres erők képességeinek megerősítéséhez szükséges fegyvereket és felszereléseket.

Forrás: ua.korrespondent.net

Forgalmat blokkoló klímaaktivistákat ítéltek el Stockholmban

Egy augusztusi klímademonstráció következtében hétfőn tizenkét aktivistát ítéltek el Svédországban. Az előre be nem jelentett akcióban ugyanis az E4-es autópálya forgalmát állították meg a tüntetők élőlánc formájában Stockholmban a Karolinska egyetemi klinika közvetlen közelében, a reggeli csúcsidőben. Az úttesten ülő klímaaktivisták miatt több kilométeres sorok alakultak ki, gyakorlatilag megbénult a főváros közlekedése, egy vonuló mentőautó pedig a kórház közelében elakadt. Az eset után tizenkét, 25 és 70 közötti férfit és nőt vettek őrizetbe és emeltek vádat ellenük. A hétfőn kihirdetett ítéletben megállapították, hogy az aktivisták szándékosan okoztak komoly fennakadást a közlekedésben, ezért mindannyiukat elítélték szabotázs miatt, valamint büntetést kaptak azért is, mert nem engedelmeskedtek a rendőri felszólításnak. A bűncselekmények összbüntetése négy hónap szabadságvesztés, de kilenc elítélt felfüggesztett börtönbüntetést is kapott, három elkövetőt pedig próbaidőre bocsátott a solnai járásbíróság, illetve ketten pénzbüntetést is kaptak. A szabotázs bűncselekmény akár négy év börtönbüntetést is vonhat maga után.

Forrás: Dagens Nyheter