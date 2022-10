Lapozó: Már nyár elejére stabilizálódott az orosz gazdaság

Vállalatmentésbe kezd a francia kormány

Bruno Le Maire gazdasági és pénzügyminiszter, valamint Agnes Pannier-Runacher energetikai átállásért felelős miniszter dolgozza ki a francia kormány újabb energiatámogatási programját, amelynek célja a francia kis- és középvállalkozások megmentése lesz. A jelenleg érvényben lévő áramtámogatási rendszer ellenére ugyanis egyre több KKV dobja be a törülközőt, mert nem tudják kifizetni az áramszámlákat. A körvonalazódó tervek szerint Párizs 2023-tól átvállalná a 10–250 alkalmazottat foglalkoztató, illetve 2–50 millió eurós éves forgalmat produkáló kis- és középvállalkozások áramszámláinak egy részét. Az új eljárás a már érvényben lévő támogatást egészítené ki. Jelenleg az Arenh-tarifának köszönhetően a KKV-k a villamosenergia-fogyasztásuk 50 százalékát kedvezményes fix tarifával, 42 euró/megawattóra áron vásárolhatják meg, míg a fogyasztásuk másik felét a mindenkori piaci áron kell kiegyenlíteniük. A francia kormány elképzelése, hogy a kiszámíthatatlan, a változó piaci áron kiszámlázott fogyasztás egy részét – egyes hírek szerint akár a felét is – az állam vállalná át valamilyen módon és arányban a vállalkozások helyett. A könnyítés nagyságrendjét, az intézkedés konkrét, végleges részleteit azonban csak az év végéig dolgozzák ki a szakminisztériumok. A támogatás 150 ezer kis- és középvállalkozást érintene. Ezzel egy időben a francia kormány vizsgálja a legfeljebb ötezer alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak dobható mentőöv kérdését is. A vállalatmentő akcióra a francia kormány tízmilliárd eurót fordítana az államkasszából.

Forrás: europe1.fr, bfmtv.com

Megfenyegette az LMBTQ-csoport a spanyol kormányt

Pénteken és szombaton is tüntettek a transzjogokat képviselő csoportok Madridban. A megmozdulások célja az volt, hogy kifejezzék felháborodásukat amiatt, hogy a szocialista párt múlt kedden elnapolta a transztörvény módosító javaslatainak benyújtási határidejét. Figyelmeztették Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy ha pártja kedden ismét módosítja a határidőket, akkor országszerte tüntetéseket fognak tartani a „küzdelem napja” jelige alatt, hogy követeljék a transzjogok tiszteletben tartását. Az LMBTQ-csoportok szombaton a „transzjogot most”, illetve a „transzdüh lesz, ha nincs transzjog” feliratú transzparensekkel vonultak végig a spanyol főváros utcáin. A szervezők szerint legkevesebb háromezer ember vett részt a megmozduláson.

A szocialisták a jobboldallal együtt igennel szavaztak arra, hogy október végéig módosító javaslatokat lehessen benyújtani a 16 éveseknek önálló, szabad nemváltást biztosító transztörvény mellé. A Sánchez-kormány várhatóan hétfőn dönti el, hogy ismét konfrontálódik-e szélsőbaloldali koalíciós partnerével és tovább nyújtja a határidőket, vagy pedig elindítja a transztörvényt a végleges, parlamenti elfogadás útján. A kormány hangsúlyozta, hogy nem hátrál meg és továbbra is biztosítani akarja a jogokat a transz embereknek, de védeni akarja a nőket is a nemi erőszaktól. A közelmúltban ugyanis Spanyolországban azért nem tudtak felelősségre vonni egy szexuális erőszakolót, mert az felmutatott egy papírt, miszerint fél évvel korábban nemet váltott és hivatalosan is nő lett.

Forrás: lasprovincias.es, vozpopuli.com