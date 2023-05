Iskolákban népszerűsítik a rovarevést Svájcban

Nemcsak a boltok polcain, hanem már az iskolákban is megjelennek a rovaralapú élelmiszerek Svájcban. A Breitbart amerikai hírportál emlékeztetett, az alpesi ország 2017-ben lett az első európai ország, amely engedélyezte a rovarok emberi táplálékként való értékesítését, amit 2021-ben az Európai Unió jóváhagyása követett. A rovarevést népszerűsítő aktivisták országszerte járják az oktatási intézményeket, hogy bemutatót tartsanak termékeikből a tanulóknak. – A fiatalok nyitottabbak az újdonságokra. Valamikor, ha nem is holnap, de be fogják építeni a rovarokat az étrendjükbe – vélekedtek a kampány résztvevői.

A rovarevés népszerűsítésén Laurent Duplomb francia szenátor is felháborodott, aki egy nyilatkozatában bírálta az elitet, amiért a rovarokat az átlageurópaiakra erőltetik, miközben ők maguk hagyományosnak számító ételeket esznek. Közölte,

ez az Európai Bizottság, amely enged a húsellenes lobbiknak, és amely aláássa a mezőgazdaságunkat és a gasztronómiai kultúránkat! Meghívom a birtokomra azokat, akik tücsköt akarnak enni. Jöjjenek, és egyenesen az én rétjeimről egyék meg őket. Természetesek lesznek, egészben, darálatlanul és feldolgozatlanul!

Azonban nem csak Svájcban ösztönzik bogárevésre a gyerekeket. Egy hollandiai projektben tavaly, a hús alternatíváinak fogyasztására ösztönözve az embereket, iskolás gyerekeket lisztférgekkel etettek. Egy erről szóló videóban azt látni, ahogy az iskolában lisztkukacokat és különböző férgeket osztogatnak 10-12 éves diákoknak Zwolle városában. A bogárevőkampány célja, hogy viselkedésbeli változásokat idézzen elő a gyerekekben és segítse őket a fenntartható élelmiszerek elfogadásában.

Az a lépés, hogy a bogárfehérjét az emberekre erőltessék, az utóbbi időben egyre nagyobb visszhangot vált ki Európa-szerte. A közelmúltban például az olasz Giorgia Meloni kormánya lépéseket tett a rovarfehérjék használatának betiltására a pizzához és tésztákhoz gyártott lisztben, ezzel is megvédve a hagyományos olasz konyhát. Emellett egy jogszabályban előírták, hogy a szupermarketekben a rovaralapú lisztet külön kell elhelyezni.

Az Egyesült Államokban is mindinkább teret nyer a húsellenes lobbi. Utah állam egyik középiskolájában nemrég rovarokat adtak enni a diákoknak az éghajlatváltozásról szóló feladat részeként, azt állítva, hogy ezzel megmentik a környezetet a tehenektől, amelyek megölik a bolygót.

Borítókép: Tenyészpéldányokat mutat a belga Little Food tücsöktenyésztő vállalkozás munkatársa a cég brüsszeli telepén (Forrás: MTI/EPA/Olivier Hoslet)