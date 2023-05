Japán új szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben

Japán pénteken újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt. A szankciók kiterjednek több tucat magánszemély és csoport vagyonának befagyasztására és az orosz katonai vonatkozású szervezetekbe irányuló exporttilalomra is, hívja fel rá a figyelmet a The Independent brit napilap.

Macuno Hirokazu kabinetfőtitkár újságíróknak elmondta, hogy a kabinet jóváhagyása azt mutatja, hogy Japán lépést tart a G7-csoport többi országával, amelyek a múlt heti hirosimai csúcstalálkozójukon megállapodtak az Oroszország elleni szankciók fenntartásáról és szigorításáról.

Elmondta, hogy

Japán elkötelezett amellett, hogy a többi G7-országgal és a szélesebb nemzetközi közösséggel együttműködve „javítsa Ukrajna helyzetét”.

Macuno Hirokazu élesen bírálta azt is, hogy Oroszország és Fehéroroszország csütörtökön aláírta azt a megállapodást, amely hivatalossá teszi Moszkva taktikai atomfegyvereinek szövetségese területén történő telepítését mint olyan lépést, amely tovább fokozza a feszültséget.