Komplett hálózatot irányíthat az amerikai elnök

A képviselőház felügyeleti és elszámoltathatósági bizottságának republikánus tagjai a héten olyan tényszerű bizonyítékokkal álltak elő Joe Biden amerikai elnök és családja ellen, amelyet többen is az amerikai történelem egyik legnagyobb korrupciós botrányához, a Watergate-ügyhöz hasonlítanak.

A nyilvánosságra hozott információk egyértelművé teszik, hogy Joe Biden a vizsgálat központi szereplője, mivel az ő befolyásos pozíciója és korábban az alelnöki hivatalban betöltött szerepe tette lehetővé, hogy a családja és üzleti partnerei több millió dolláros külföldi bevételekre tegyenek szert.

Az amerikai Capitoliumban tartott szerdai sajtótájékoztatón a bizottság tagjai részletesen felvázolták, hogy a Biden család tagjai és üzlettársai hogyan hozták létre a korlátolt felelősségű társaságok szövevényes hálóját annak érdekében, hogy több mint tízmillió dollárt mossanak tisztára, amit külföldi állampolgároktól és kínai, illetve romániai cégektől kaptak. Ezeket az állításokat a bizottság hivatalos banki nyilvántartásokkal is alátámasztotta. Biden elnök a banki kivonatokra úgy reagált, hogy a dokumentumok hamisak, és tagadta, hogy valaha is megtörténtek volna ezek a tranzakciók. „Comer képviselő úr már többször is alaptalan célozgatásokat terjesztett, miközben nem volt hajlandó legitim módon lefolytatni az úgynevezett vizsgálatokat” – mondta Ian Sams, a Fehér Ház szóvivője.

Eddig két hiteles bejelentő állt elő olyan bizonyítékokkal, amelyeket a bizottságnak fel kell tárnia. Az amerikai adóhatóság (IRS) egyik különleges ügynöke olyan információkkal rendelkezik, amelyek Hunter Biden állítólagos előnyös bánásmódjára vonatkoznak, amelyet a delaware-i államügyész tanúsított a Biden család ügyleteivel szemben. A másik állítás közvetlenül a Biden család által Joe Biden alelnöksége idején folytatott tevékenységekre vonatkozik. James Comer bizottsági elnök beidézte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képviselőit ezeknek a feljegyzéseknek a magyarázatára, illetve a részletes bemutatására.

Egy másik, republikánus vezetésű képviselőházi testület ugyanezen a napon tett közzé jelentést arról a levélről, amelyet 51 volt hírszerzési és biztonsági tisztviselő tett közzé a 2020-as fehér házi választások előtt.

A szóban forgó levél azt sugallta, hogy a Hunter Biden laptopjáról szóló amerikai médiajelentések egy orosz dezinformációs kampány részét képezhetik. Az igazságügyi bizottság szerint Antony Blinken, a mostani amerikai külügyminiszter vezette a projektet, aminek keretében aláírásokat gyűjtöttek a levélhez. A bizottság szerint az aláírásgyűjtést egy CIA-alkalmazott is segítette.

