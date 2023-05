Navracsics Tibor: Európa sebezhetetlenségi mítosza végleg megsemmisült

– 1945 óta nem volt Európában olyan háború, amit a második világháború egyik résztvevője vívott volna. Kiderült, hogy az emberiség mégsem képes tanulni a történelemből, hiszen, ha valaki tanulhatott volna a történelemből, az a Szovjetunió utódállama, Oroszország lehetne – fogalmazott a keleti szomszédunknál több mint egy éve tartó háború kapcsán Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Magyar Atlanti Tanács (MAT) közgyűlése előtt megtartott, A jövő Európája című előadásán.

Hozzátette: az orosz–ukrán háború számos kérdést felvet elsősorban a biztonság és Európa jövője kapcsán.

Európa sebezhetetlenségi mítosza az 1990-es években szűnt meg a délszláv háborúkkal és most vált semmissé – hangsúlyozta a tárcavezető. Navracsics Tibor szerint alapvető fontosságú, hogy „a háború fegyverszünettel megálljon, hogy a méltányos és igazságos békére irányuló tárgyalások mielőtt megindulhassanak”. Mert ha a háború eszkalálódik, a jövő Európája veszélybe kerül – tette hozzá.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (k) Csóti György, a Magyar Atlanti Tanács elnöke (j) és Gyarmati István, a szervezet főtitkára társaságában a tanács közgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémián 2023. május 23-án Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Átalakulóban az európai politika

Navracsics Tibor előadásában Európa, valamint az európai politika átalakulásáról is beszélt. Elmondta, nemzedékváltás zajlik a kontinens országaiban: – Európa a mai fiatalok számára egy online tér, mémekben fogalmazzák meg a politikai üzeneteket, leegyszerűsített, sarkos üzenetek ütköznek egymással – fogalmazott. A tárcavezető szerint most olyan fiatalok válnak családanyákká és családapákká, akik a demokratikus átmenetek végbemenetelekor születtek, ám nemcsak egy demokráciába és egy egységes Európába nőttek bele, hanem az online forradalomba is, ezáltal máshogy látják a világot, a problémákat – mindez meghatározó tényező, ha Európa jövőjéről van szó.

– A feltörekvő nemzedékek sokkal radikálisabb Európát fognak teremteni a jövőben

– tette hozzá a tárcavezető, hangsúlyozva, hogy az újonnan kialakuló közösség már letisztultabb politikai üzenetekkel fog kommunikálni.