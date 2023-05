A német hírszerzés szerint Putyin rendszere továbbra is stabil

Az eddigi legforróbb nyomok a német hatósághoz tartoznak, és a 15 méter hosszú „Andromeda” névre keresztelt vitorláshoz vezetnek. A jelentés szerint állítólag több emberrel a fedélzetén indult el a jacht Rostockból 2022 szeptemberében, és a Balti-tenger fenekén történt robbanásokban is részt vehettek. Egy személyt, aki állítólag egy Kijevtől délkeletre fekvő városból származik, a kutatást végző partnerek lehetséges gyanúsítottként neveznek meg.

Bruno Kahl szerint kizárt, hogy gyorsan tisztázzák, ki robbantotta fel az Északi Áramlat földgázvezetékeket a Balti-tengeren.

A világ egyetlen országa, egyetlen hírszerző szolgálat sincs jelenleg abban a helyzetben, hogy ezt konkrétan meg tudja állapítani

− mutatott rá a német hírszerzés főnöke, akit a Tagesspiegel idézett. Kahl nem zárta ki, hogy a nyomozás előrehalad, és a különböző változatok közül az egyiket valószínűbbnek, a másikat kevésbé valószínűnek tartják.

Az oroszok hadi potenciáljával kapcsolatban a német hírszerzési vezető elmondta, hogy „Oroszország továbbra is képes hosszú távon háborút folytatni” egyre újabb, frissen toborzott katonákkal. Mindez igaz a hadiiparra és lőszerellátásra is. Mint mondta, e tekintetben szó sincs gyengeségről, vagy a tevékenységek esetleges összeomlásáról. Mindazonáltal vannak gyengeségek és meglepetések is, például, ami a hadsereg teljesítőképességét illeti.

Azonban, ha a Nyugat felhagy Ukrajna szervezett támogatásával és védelme megszervezésével, Putyin stratégiája, miszerint időre és mennyiségre játszik, beválhat.

Kérdésre felelve, hogy a BND mikortól tudta, hogy Oroszország támadni készül, Kahl elmondta, hogy „mintegy 14 nappal a háború kezdete előtt olyan jelenségeket figyelhettünk meg, amelyeket nem lehetett másképp értelmezni”.

Kahl egyben visszautasította azokat a bírálatokat, miszerint az amerikai és brit hírszerzés sokkal korábban számolt a támadással, mint a német partnerszervezet. Kahl szerint Putyin a döntést a támadásról számos olyan tényező alapján hozta meg, "amely nem a rakéták és harckocsik számolgatásának" függvénye volt.

Közben Roderich Kiesewetter, a CDU védelmi szakértője német Taurus cirkálórakéták szállítását szorgalmazta Ukrajnának. A politikus szerint Ukrajna partnereinek most „mindent bele kell adniuk”, és mindent meg kell adniuk a háborúban álló országnak, ami a nemzetközi jog szerint megengedett − idézi Kieswettert a német SWR3 hírportál.

A külügyi bizottság CDU-s elnöke szerint az akár 500 kilométeres hatótávolságú cirkálórakéták hatalmas hozzáadott értéket jelentenének Ukrajnának, és lehetővé tennék „az oroszok katonai infrastruktúrája elleni csapásokat messze a frontvonal mögött”. Németország tíz évvel ezelőtt mintegy 600 Taurust szerezett be a Bundeswehr számára. Ebből körülbelül 150 ma is üzemképes.

