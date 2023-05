Szijjártó Péter: Magyarország élen jár a digitalizációban, és ebben a Huaweinek meghatározó szerepe van

Hszie Csiu-lian elmondta: „A Huaweinél fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a legújabb technológiákat a fiatal tehetségekkel, és megmutassuk nekik, hogyan változtathatja meg a tudomány és a technológia a világot. 2008-ban világszerte elindítottuk tehetségfejlesztő önképző, tanulmányi programunkat, a Seeds for the Future-t, amelyben eddig mintegy négyezer európai diák vett részt nagy sikerrel. Ezért úgy döntöttünk, hogy a SEED-et kiterjesztjük és létrehozunk egy ösztöndíjprogramot is. Új partnerként azért választottuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE), mert kiemelt figyelmet fordítanak olyan, napjainkban égető témákra, mint a környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakemberek képzése, a kínai gazdaság, technológia kutatása vagy a kiberbiztonság”.

A közlemény szerint

a magyar leányvállalat először 2014-ben kötött támogatási megállapodást az egyetemmel, majd 2021-ben a technológia és a természetvédelem fontos összefüggéseire mutattak rá azzal a projekttel, amelynek során a vállalat elkezdte napelemekkel segíteni az NKE Víztudományi Karán a kutatók munkáját.

Az NKE tudósai távérzékelési alkalmazások tesztelésébe és fejlesztésébe kezdtek a gemenci Duna-holtágak felméréséhez, amelynek fókuszában az úgynevezett Multibeam berendezésekkel végezhető mederfelvétel áll. Ez az eljárás a vízfelszín alatt lévő folyófenék széles sávjának rendkívül precíz felmérését végzi, továbbá a víz alatti objektumok feltárását is közvetlenül szolgálja, amelynek katasztrófavédelmi és vízkárelhárítási vonatkozásai is vannak.

A kutatóknak a mérésekhez szükséges a folyamatos villamosenergia-ellátás, aminek a nemzeti parkban környezetkímélőnek, illetve könnyűnek és hordozhatónak kell lennie. A Huawei olyan mobil napelemes megoldást dolgozott ki az akkumulátorok töltésére, amellyel az energia az oktatási és kutatási célokat is szolgáló, mozgásban lévő mérőhajón is felhasználható.

Az ösztöndíj-megállapodás kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a kormány külgazdasági stratégiájának egyik fő pillére továbbra is a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatok.

„Ebben a legfontosabb szerepet az olyan vállalatok játsszák, mint a Huawei, amely Magyarországon nemcsak befektet, munkahelyeket teremt, hanem megosztja a technológiai tudást, aktívan támogatja a hazai felsőoktatást”

– közölte.

„Köszönettel tartozunk a Huaweinek, hogy pénzügyi és szakmai segítséggel támogatja fiatal tehetségeinket és az egyetemi munkát” – mondta Falyuna Nóra, az egyetem rektori kabinetjének vezetője az aláírást követően.

Az együttműködés igazi nyertesei azok a diákok, kutatók lesznek, akik a Huawei segítségével a legmodernebb technológiákat tanulmányozhatják – hangsúlyozta a közlemény szerint.