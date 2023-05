Szijjártó Péter: Növelni kell Egyiptom támogatását az erősödő migrációs nyomás közepette

Miközben a brüsszeli politika miatt erősödik a migrációs nyomás Európán, különösen meg kell becsülni azon országokat, amelyek féken tartják az illegális bevándorlási folyamatokat, így növelni kell Egyiptom pénzügyi támogatását is – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető az egyiptomi kollégájával, Számeh Sukrival közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a két ország kapcsolata mindig is a kölcsönös tiszteleten alapult, és ebből hazánk rendkívül sokat profitál mind biztonsági, mind gazdasági téren.

Ez a hosszú távra visszatekintő baráti együttműködés most felértékelődik, amikor a globális biztonság meglehetősen törékennyé vált. A magyar–egyiptomi együttműködés jelentőségét az is növeli, hogy mindketten a békepárti globális többséghez tartozunk

– szögezte le. Hozzátette: „Azt szeretnénk, ha a háborúnak Ukrajnában mielőbb vége lenne. Azt az álláspontot képviseljük, hogy ennek a háborúnak harctéri megoldása nincsen, csak a diplomácia, csak a tárgyalások, csak a tűzszünet, csak a béketárgyalások vezethetnek el a kívánt eredményhez.”

Szijjártó Péter a súlyos biztonsági kihívások kapcsán érintette a tömeges illegális bevándorlás kérdését is. Aláhúzta, hogy a magyar hatóságok a múlt évben mintegy 270 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg úgy, hogy ehhez Brüsszeltől semmifajta segítség nem érkezett.

Nemcsak hogy segítséget nem kapunk, hanem Brüsszel folyamatosan ront a helyzeten a migrációpárti nyilatkozatokkal, a migráció ösztönzésével. Mára gyakorlatilag Brüsszel migrációs politikája miatt az embercsempészet egy Európa-szerte virágzó üzletté vált. És mivel a brüsszeli politika miatt a migrációs nyomás nő, ezért különösen meg kell becsülni azokat az országokat, amelyek segítenek abban, hogy ez a nyomás ne növekedjen

– mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: Egyiptom éppen ilyen ország, az Európát védő észak-afrikai védvonal legstabilabb bástyája annak ellenére is, hogy a helyzetet tovább nehezíti a szomszédos Szudánban dúló belháború, az onnan érkező menekültáradat. „Ezért azt kérjük Brüsszeltől, azt követeljük az Európai Uniótól, hogy növelje meg az Egyiptomnak juttatott pénzügyi támogatást, hogy Egyiptom el tudja látni a Szudánból oda menekülő embereket” – közölte.

Arra is felszólítjuk Brüsszelt, hogy adjunk technikai, technológiai támogatást Egyiptomnak ahhoz, hogy meg tudja védeni a határát, hogy a Szudánból menekülők ne tudjanak átmenni Líbiába, ahonnan pedig egyenes út vezet Európába

– tette hozzá. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hálásnak kell lenni azért, hogy Kairó féken tartja a bevándorlási hullámokat, ugyanis jelen helyzetben Európa nagyon nehezen tudna kezelni még egy biztonsági kihívást.

A miniszter kitért az energetikai, technológiai és képzési együttműködésre is, emlékeztetve arra, hogy mindkét országban új atomerőmű épül, ráadásul azonos technológiával és kivitelezővel. Közölte, hogy évente 125 egyiptomi diák tanulhat ösztöndíjjal a magyarországi felsőoktatási intézményekben, és az érdeklődést jól mutatja, hogy az idei tanévre 890 jelentkezést adtak be. A felek a találkozón megállapodást írtak alá a növényvédelem területén folytatott együttműködésről is.

A magyar katonák kiválóan helytálltak Koszovóban

Szijjártó Péter az előző napi koszovói zavargásokban megsérült magyar békefenntartókkal kapcsolatos újságírói kérdésekre válaszolva először is leszögezte, hogy Magyarországnak nemzetbiztonsági érdeke a Nyugat-Balkán békéje, ezért is pártolja a kormány az EU mihamarabbi bővítését ebben az irányban.

Mi nemcsak beszélünk erről, hanem teszünk is ezért, ezért van az, hogy százszámra szolgálnak magyar katonák a Nyugat-Balkánon: Koszovóban NATO-kötelékben, EU-misszióban Bosznia-Hercegovinában

– hangsúlyozta. A hétfőn történtekről szólva kiemelte, hogy a magyar katonák kiválóan helytálltak, a kapott parancsnak megfelelően jártak el. Elmondta, hogy tizenöt sebesültet kórházban kellett ellátni, senki nincs életveszélyben közülük, és a helyszínre küldött magyar orvoscsoport fogja eldönteni, hogy kit kell hazaszállítani. Arról még nincsen döntés, hogy vezényelnek-e újabb katonákat a sebesültek helyére – tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja hivatalában Számeh Sukri egyiptomi külügyminisztert 2023. május 30-án (Fotó:MTI/Soós Lajos)