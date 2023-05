Volt terroristák is indulnak a spanyolországi választásokon

A baszk nacionalista függetlenségi mozgalom (ETA) 44 terroristája került fel az EH Bildu nevű párt önkormányzati választási listájára. A terrorizmus áldozatainak és hozzátartozóinak jogait képviselő egyesület (D&J) feljelentést tett az illetékes hatóságoknál és követeli a jelöltségek kivizsgálását. Elsősorban az érdekli őket, hogy az ETA-terroristák önkormányzati választásokon való indulása megfelel-e a spanyolországi törvényi előírásoknak vagy sem.

Az érintettek közül hetet korábban gyilkosságért ítéltek el, de a többiek is büntetett előéletűek. Egyesek ETA-tagok voltak, mások együttműködtek a szeparatista szervezettel.

Az egyesület szerint ki kell vizsgálni, hogy van-e köztük olyan személy, akinek jelenleg is van érvényben lévő eltiltása és emiatt valójában nem vehetne részt a május 28-án esedékes választásokon. De még ha nem is találnak visszaélést, a szervezet szerint jelöltségük akkor is megaláztatást és gyalázatot jelent azoknak az embereknek, akik érintettek voltak az ETA terrorista támadásaiban, melyek során 850 embert meggyilkoltak, 2.600-at megsebesítettek és 90 főt elraboltak.