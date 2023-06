A lengyel kormányfő is kifakadt a kötelező migránskvóta ellen

Nem engedünk a kényszerbetelepítésnek. Lengyelország ellenzi, hogy az embercsempészek diktálják az uniós szabályozásokat! – idézte a Mandiner Mateusz Morawieckit. A lengyel miniszterelnök arra a hírre reagált, hogy az Európai Unió bel- és igazságügyi minisztereinek tanácsán olyan tervet vertek keresztül, amely kötelezővé tenné a migránsok szétosztását, vagy pénzbüntetéssel sújtaná azokat, akik erre nem hajlandók.

Igaz szívvel fogadtuk be menekültek millióit egy valódi katonai konfliktus idején. Ugyanilyen hatékonyságot és eredményességet mutattunk fel a keleti határon a migrációs válság kezelésében

– magyarázta a lengyel kormányfő, az országba érkező több millió ukrán menekültre, illetve a belarusz határonkialakult válsághelyzetre utalva. – Amíg a Jog és Igazságosság (PiS) kormányon van Lengyelországban, nem engedjük, hogy az embercsempészek diktálják az uniós szabályozások alakítását. Támogatjuk a határok lezárását, beleértve a déli határt is. A PiS kormánya támogatja a békét, a biztonságot és a józan észt. Ha bárki bele akarja kergetni magát a szocialista őrületbe, tegye meg, mi azonban biztosítjuk a lengyelek békéjét és biztonságát – fogalmazott.

Azt is kiemelte:

korábban is kisebbségben voltak a menekültügyi kérdésekben, csak a csehek és a magyarok voltak egyező véleményen, mégis sikerült érvényt szerezni a közös álláspontnak.

− Ez is mutatja, hogy komoly betegségben szenved az EU. A szabályok megkerülése, a szerződések megkerülése és a vétó megakadályozása érdekében ezeket a döntéseket az unió belügyminisztereinek ülésén hozzák meg, ahol elegendő az egyszerű többség − reagált a TVP1 lengyel csatorna műsorában Radoszlaw Fogiel lengyel kormánypárti képviselő is. Leszögezte, Lengyelország nem egyezett bele és soha nem is fog beleegyezni egy ilyen típusú megállapodásba.

Beata Szydlo korábbi miniszterelnök szintén arra mutatott rá, hogy

az ilyen döntéseket eddig mindig a kormányfők hozták meg.

Ezzel szemben a migrációs paktumot teljes egészében az Európai Tanácson kívül, egy miniszteri ülésen fogadták el, ahol nincs vétójog, és a minősített többség elve szerint történik a döntéshozatal.

– Brüsszel visszaél a hatalmával. Át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat. Ez elfogadhatatlan! Erőszakkal akarnak bevándorlóországot csinálni Magyarországból − reagált a hírekre Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor is.

A lapunknak nyilatkozó szakértők is azt emelték ki, hogy a kötelező migránskvótának az unió egysége látja kárát, és hazánkkal fizettetnék meg az elhibázott migrációs politika árát.

Borítókép: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök sajtóértekezlete a varsói kormányfői hivatalban 2023. június 9-én. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)