Hamisított Putyin-beszédet sugároztak Oroszország megtámadásáról

Nem tartott rendkívüli televíziós és rádiós beszédet Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn, az egyes hálózatokon megjelent videó hackertámadás eredménye – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő hétfőn a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

– Beszéd biztosan nem volt. Néhány régióban valóban történt hackertámadás. Konkrétan tudom, hogy hackertámadást követtek el a Mir rádió és néhány hálózat ellen. Mostanra mindezt leállították, a helyzetet rendezték. A szolgálatok vizsgálatot indítottak – mondta a Kreml szóvivője.

A Rigában szerkesztett Meduza ellenzéki portál közölte, hogy az oroszországi Rosztov, Belgorod és Voronyezs megyében több rádió hétfőn olyan Putyin-beszédet sugározott, amely szerint ukrán csapatok hatoltak be az országba, ami miatt az érintett régiókban hadiállapotot hirdettek ki.

A bejelentés a lakosságot Oroszország belsejébe való evakuációra szólította fel, és azt állította, hogy általános mozgósítás következik.

A Meduza idézte a Belgorodi megye operatív törzsét és a voronyezsi regionális kormányt, amely közölte, hogy rádiófrekvenciákat törtek fel, pánikkeltés céljával. A helyi vezetés biztosította a lakosságot, hogy nincs ok az aggodalomra. Az ukrajnai háború kezdete óta az orosz rádióállomások és tévécsatornák több régióban közöltek már a műsorukba kívülről bejuttatott híreket és bejelentéseket, arra is volt példa, hogy hamis légiriadót hirdettek ki. A hatóságok akkor is hackertámadásról számoltak be, de arról nem érkezett bejelentés, hogy az elkövetőket azonosították volna.

Oleg Krjucskov, a 2014-ben elcsatolt Krím régióvezetőjének tanácsadója vasárnap közölte, hogy a félszigeten több kábelszolgáltató adását feltörték. Ezeknél a jeladást felfüggesztették, a felszíni televíziós műsorszórás viszont zavartalan.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországi Kreatív Gazdaság Fejlődés című kiállításon a moszkvai Zotov Kulturális és Oktatási Központban tett látogatásán 2023. május 30-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat)