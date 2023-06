Mulasztás történt a turistákat szállító tengeralattjáró esetében?

Ipari bennfentesek szerint a merülést megelőző előkészületek között szerepelnie kellett a hajószerkezet, valamint az összes mechanikus és elektromos rendszer ellenőrzésének. Ezek célja annak biztosítása, hogy minden rendben legyen, mielőtt a merülés megkezdődik: hogy a hajótest ép, az akkumulátorok feltöltöttek, nincs rövidzárlat vagy elektromos hiba, hogy a hajtóművek működnek, a rádió- és akusztikus kommunikáció működik, és hogy a jármű le tudja dobni a rajta lévő súlyokat, amikor a felszínre indul.

További ellenőrzésekre van szükség a merülés helyszínén a kockázatok csökkentése érdekében. Maga a Titanic is veszélyes roncs, amelybe a búvárhajó beleakadhat, de a helyszínen vagy annak közelében elveszett vonóhálók és más sodródó anyagok is veszélyt jelenthetnek, könnyen fennakadhat rajtuk a turistákat szállító tengeralattjáró. Egy expedíciót általában úgy terveznek meg, hogy biztonságos távolságot tartanak a roncsoktól, bár az erős tengeri áramlatok ezt megnehezíthetik. Ha a hajó megakad valamiben, azzal belülről semmit nem tudnak kezdeni.

A legénységgel biztosított tengeralattjárókon legtöbbször két különálló kommunikációs rendszer van, független energiaellátással: az egyik egy akusztikus jeladó, amely jelzi a helyzetét, a másik pedig rövid, szövegszerű üzeneteket képes továbbítani. Ez biztosítaná, hogy ha a fő áramellátás meghibásodik, a jeladó tovább működik, és a felszíni hajó így követni tudja a hajót.

Egyes jelentések szerint a Titan nem rendelkezett akusztikus jeladóval, és már korábban is eltévedt.

Egy nagyobb áramkimaradás esetén a Titannak le kellene dobnia a súlyokat, újra a felszínre jönnie. Ez lenne a szerencsésebbik eset, hiszen a tengeralattjáró a víz felszínén sodródik valamerre, és várja a mentést. Azonban még ebben az esetben sem lélegezhetnének fel – szó szerint – az utasai. Az ajtó ugyanis kívülről be van csavarozva, ami azt jelenti, hogy a bent tartózkodóknak továbbra is a vészhelyzeti oxigénre kell hagyatkozniuk a légzéshez.

A Titan elnevezésű merülőhajót készítik fel a merüléshez június 18-án Fotó: MTI/AP/Action Aviation

„Azt mondanám, hogy ez rendkívül komoly. Ez egy szörnyű helyzet. De ennek a ténynek a másik oldala, hogy ez még mindig keresési és mentési küldetésnek minősül, ami mindenkinek reményt kell hogy adjon, beleértve a hajón tartózkodó emberek családtagjait és barátait is”– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Nyilvánvalóan valami nagyon gyors és nagyon tragikus dolog történt

– összegezte Mixson.

Az egyik legrosszabb lehetőség, hogy tűz ütött ki a kabinban, hiszen akkor néhány perc alatt mindenki megfullad a füsttől.

Eközben kedden az Ifremer francia tengerkutató intézet a tengeralattjáró robottal felszerelt Atalante nevű hajóját az Atlanti-óceán északi része felé irányította, oda, ahol két nappal ezelőtt a fedélzetén öt emberrel eltűnt a Titanic roncsaihoz indult kis merülőhajó – jelentette be kedden a francia kormány tengeri ügyekért felelős államtitkára. Az Atalante várhatóan közép-európai idő szerint szerdán 20 órakor ér az övezetbe, ahol a francia legénység leereszti majd a robotot a Titanic négyezer méteres mélységben található roncsához.

Az eltűnt merülőhajó fedélzetén van a 77 éves Paul-Henri Nargeolet, a Titanic egyik legjelentősebb francia specialistája is – közölte családja a BFM francia hírtelevízióban. A volt tengerésztiszt 1986 óta az Ifremer mélytengeri tengeralattjáróinak parancsnoka volt, tucatnyi merülése során több száz tárgy felszínre hozatalában vett részt, 2007 óta pedig a Titanic roncsát tulajdonló RMS Titanic/Phoenix International nevű vállalat kutatási programvezetője. 2010-ben részt vett az Air France légitársaság Rio de Janeiro és Párizs között lezuhant Airbus A330-203 típusú repülőgép keresésében is. A fedélzeten van még Hamish Harding brit milliárdos, valamint családja közleménye szerint egy pakisztáni származású, Nagy-Britanniában élő üzletember, Shahzada Dawood és 19 éves fia is, emellett a merülőhajó kapitánya.

Borítókép: Az OceanGate Expeditions által 2023. június 20-án közreadott, dátummegjelölés nélküli kép a Titan elnevezésû merülőhajójukról (Fotó: MTI/AP/OceanGate Expeditions)