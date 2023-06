Szijjártó Péter: A kormány továbbra is kiemelten támogatja a nemzetközi piacokon versenyképes vállalatokat

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Graboplast Padlógyártó Zrt. üzemavatásán arról számolt be, hogy az 1,1 milliárd forint értékű beruházást az állam 317 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva több mint ötszáz munkahely megóvásához. Beszédében az elmúlt évek drámai kihívásairól elmondta, hogy rövid időn belül kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság, és teljesen újra kellett írni az üzleti terveket.

Az elmúlt három évben a magyar gazdaságról, hála Istennek, bebizonyosodott, hogy eléggé válságálló, amit a számok is alátámasztanak

– fogalmazott, és kiemelte, hogy tíz évvel ezelőtt még a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő intézet két kategóriával lejjebb sorolta be Magyarországot. Rámutatott, hogy 2021-ben hét százalék, 2022-ben pedig négy százalék feletti mértékben nőtt a bruttó hazai termék (GDP), illetve most is elkerüli az gazdaság a recesszióba fordulást, és „remélhetőleg nagyjából másfél százalékos gazdasági növekedéssel tudjuk túlélni az idei esztendőt”.

Szijjártó Péter leszögezte: ezek az eredmények nem csak idepottyantak az égből, ezekhez stratégiai döntésekre volt szükség, így arra is, hogy a koronavírus-járvány idején a kormány segélyezés helyett a munkanélküliség megelőzésére, a munkaalapú gazdaság védelmére fókuszált.

Hozzátette, hogy ennek megfelelően hazánk minden idők egyik legnagyobb beruházásösztönző programját indította el, de a sikerhez ez önmagában kevés lett volna, ahhoz a résztvevő, bátor vállalatokra is szükség volt.

Komárom-Esztergom vármegyében ebben az időszakban 65 cég kapott támogatást 17 milliárd forint értékben, amelyek összesen 47 milliárd forint értékben indukáltak beruházásokat, így segítve mintegy 17 200 munkahely megóvását a nehézségek közepette – tájékoztatott.

A világjárvány idején indított, és most beérő gazdaságpolitikai programok, ösztönzők nagymértékben járultak hozzá ahhoz, hogy az elmúlt években a magyar gazdaság nem fordult recesszióba

– mondta. A miniszter ebből a szempontból mérföldkőnek nevezte a Graboplast Padlógyártó Zrt. beruházását is, és hangsúlyozta, hogy a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó cég több mint száz országba exportálja a termékeit.

Ezt rendkívül fontosnak nevezte abból a szempontból is, hogy a magyar gazdaság nagyban támaszkodik a kivitelre, amit jól mutat szerinte az exportrekord tavalyi megdöntése is. Hangsúlyozta, hogy az exportteljesítmény terén Magyarország a világranglista 34. helyén áll, míg a lakosságszáma alapján a 95.

Viszont ez sem csak úgy lett, ez sem csak úgy az égből pottyant le, mert nincs olyan, hogy összes exportteljesítmény, az mind a vállalatok exportteljesítményéből áll össze. Ezért a magyar kormány továbbra is kiemelten támogatja azokat a vállalatokat, amelyek a nemzetközi piacokon versenyképesek tudnak lenni – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a kínai Huayou Cobalt beruházását bejelentő sajtótájékoztatón a minisztériumban 2023. június 21-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)