Szinte teljesen átalakította kormányát Recep Tayyip Erdogan

Az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan szombat esti ankarai sajtótájékoztatóján közzétette az általa kijelölt miniszterek névsorát.

A kabinet szinte teljesen átalakult, a kulcstárcák élén is változás történt.

Két olyan eddigi kabinettag van, aki minisztériuma élén folytathatja munkáját: Fahrettin Koca az egészségügyi tárca vezetőjeként, valamint Mehmet Nuri Ersoy – Törökország egyik legnagyobb turisztikai cégének, az Etsturnak az alapítója – a kulturális és idegenforgalmi minisztériumnál.

Erdogan ezúttal is egy alelnököt választott maga mellé, Cevdet Yilmaz személyében. Yilmaz 2011 és 2016 között kétszer is volt fejlesztési miniszter, a köztes időszakban pedig, 2015-ben miniszterelnök-helyettesi pozíciót töltött be.

A belügyminisztérium élén Süleyman Soylut Ali Yerlikaya váltja, aki eddig Isztambul tartományt kormányozta.