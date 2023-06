Tízmilliárdokat kér Brüsszel, miután Ukrajna miatt kiürült az uniós kassza

Reagált Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra a brüsszeli tervre, miszerint az uniós tagállamok a következő négy évben összesen 50 milliárd euró segélyt nyújtanának Ukrajnának vissza nem térítendő támogatás és hitel formájában az ország újjáépítése céljából. A tervezetet az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen mutatta be kedden.

Az Európai Bizottság pénzt kér a tagországoktól. Tehát úgy állunk, hogy a háború és Ukrajna finanszírozása miatt kiürült az uniós kassza, ezért több tíz milliárd eurót kell beletolni pluszban az uniós költségvetésbe

– mutatott rá Dömötör Csaba.

Az államtitkár ismertette, mire költené Brüsszel a milliárdokat: „Először is, és ez a legnagyobb összeg, Ukrajna további finanszírozására. Ez 50 milliárd euró lenne, ami körülbelül 18 ezer milliárd forint. Aztán fedezni kellene az elszállt kamatterheket. Erre is kell plus forrás, mint ahogy a brüsszeli bürokraták inflációval növelt fizetésére is” – fogalmazott Facebook-oldalán közzétett videójában. Hangsúlyozta, „lényeges körülmény, hogy az uniós költségvetés módosításához egyhangúságra van szükség, tehát minden tagállam beleegyezésére szükség van”.