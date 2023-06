Tovább emelkedett a párizsi robbanás sérültjeinek száma + videó

Laure Beccuau párizsi ügyész szerint a nyomozók megpróbálják megállapítani, hogy a robbanás egyéni gondatlanság, az épületbiztonsági szabályok be nem tartása vagy más ok miatt következett-e be. Az ügyészség egyelőre nem lát bűncselekményre utaló nyomot, írja a The New York Times amerikai napilap.